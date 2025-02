A pesar de estar hospitalizado y del agravarse su cuadro clínico, Francisco no olvidó recordar a Ucrania y el resto de países donde hay conflictos en su rezo del ángelus, que cómo el domingo pasado fue difundido sin que se celebrase para que pudiera descansar.

“Agradezco de corazón a los médicos y al personal sanitario de este hospital por la atención que me están demostrando y por la dedicación con la que realizan su servicio entre las personas enfermas”, añadió.

Y destacó: “En estos días me han llegado muchos mensajes de afecto y me han impresionado especialmente las cartas y dibujos de los niños. ¡Gracias por esta cercanía y por las oraciones de confortación que he recibido de todo el mundo! Encomiendo a todos a la intercesión de María y les pido que recen por mí”.