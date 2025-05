El pronunciamiento del mandatario panameño se da un día después de que la embajada estadounidense ratificara que el documento firmado hace un mes —enfocado en la colaboración de ambos países para garantizar la seguridad de la ruta comercial marítima frente a lo que Estados Unidos considera una amenaza de influencia china — no permite la instalación de bases militares en el país centroamericano.

El memorando de entendimiento fue firmado en abril en el marco la visita del secretario de Defensa estadounidense, Peter Hegseth, a Panamá y en un escenario en el que no han cesado los comentarios y amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump , para recuperar el control sobre Canal de Panamá.

En ese mismo contexto, ambos países llegaron a un acuerdo para que los buques de la marina de Estados Unidos paguen un peaje “neutral” que aún no ha sido definido o explicado.

“La soberanía de Panamá no está en juego, ni se entrega, ni se regala”, defendió Mulino el jueves en contestación a las protestas contra el documento acordado.

Mulino, por su parte, insistió el jueves en asegurar que no implica de ninguna forma la instalación de base militar, ni permanente ni temporal, en territorio panameño y que el Ministerio de Seguridad de Panamá mantiene el control total sobre las áreas autorizadas. Sólo se permite, puntualizó el mandatario, el acceso al personal estadounidense cuando se considere necesario.

“Entiendo que, pues, la lucha contra el narcotráfico a algunos no les gusta y a otros no les importa; no se cuál de los dos es peor”, rechazó Mulino, advirtiendo que el poder del Estado “está para mantener el orden público”.