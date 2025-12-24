Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

En alerta Colombia: el volcán Puracé emite columna de ceniza que supera los 500 metros de altura

Las autoridades informaron que se siguen registrando sismos causados por el movimiento en su interior

24 de diciembre de 2025 - 12:41 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El volcán Puracé arroja una columna de humo y cenizas el sábado 13 de diciembre de 2025, cerca de Puracé, Colombia. (Fernando Vergara)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) registró este miércoles tres emisiones de ceniza que alcanzaron hasta 500 metros de altura sobre el volcán Puracé, ubicado cerca de Popayán, en el departamento del Cauca, en el suroeste del país.

RELACIONADAS

Según el organismo, se mantiene la ocurrencia de sismos asociados con el movimiento de fluidos dentro del edificio volcánico, tipo largo periodo, pulsos de tremor y tremor continuo.

Esta sismicidad se localizó bajo el cráter del volcán Puracé, a menos de un kilómetro de profundidad, y se relaciona con la dinámica interna de los gases y su liberación hacia la atmósfera.

De estas señales sísmicas, tres se asociaron con “emisiones de ceniza que generaron alertas dirigidas a la Aeronáutica Civil y que se dispersaron hacia el noroeste y noreste, alcanzando alturas de hasta 500 metros sobre la cima del volcán”.

Además, se mantuvo el registro de señales sísmicas de baja magnitud asociadas con procesos de la fractura de roca, ubicadas principalmente bajo los volcanes Puracé y Piocollo, con profundidades de entre uno y cuatro kilómetros.

Igualmente, se continúan detectando valores importantes de emisión de dióxido de azufre hacia la atmósfera y se siguen registrando niveles de temperatura similares a los presentados en días anteriores en la zona del cráter, posiblemente asociados con la emisión de gases calientes desde el interior del volcán, añadió la información del SGC.

Desde el pasado 29 de noviembre, el SGC cambió de amarillo a naranja el estado de alerta del volcán Puracé, debido a un “incremento notorio” en su actividad.El Puracé está ubicado a 27 kilómetros de Popayán, la capital departamental del Cauca, y en su zona de influencia viven principalmente comunidades indígenas y campesinas.

Es, además, uno de los 15 conos que conforman la cadena volcánica Los Coconucos y “se caracteriza por ser un estratovolcán (un tipo de volcán cónico y de gran altura, compuesto por múltiples estratos o capas de lava) de los más activos del país”, según el SGC.

La última erupción de magnitud considerable del Puracé sucedió en marzo de 1977 y desde 2021 viene presentando cambios paulatinos en su actividad.

Tags
Breaking NewsColombiaVolcánVolcanesAmérica del SurSudamérica
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 24 de diciembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: