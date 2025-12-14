Reportan al menos diez muertes tras volcarse autobús con estudiantes en Colombia

Bogotá - Al menos diez personas murieron y 20 resultaron heridas este domingo en el accidente de un autobús que cayó a un abismo en una carretera del departamento de Antioquia, Colombia, con un grupo de estudiantes que regresaban de una excursión, informaron fuentes oficiales.

El autobús había partido de la localidad turística de Tolú, en el departamento caribeño de Sucre, y el accidente, cuyas causas aún se desconocen, ocurrió en el sector El Chispero, del municipio de Remedios, en el noreste de Antioquia, señaló el gobernador de ese departamento, Andrés Julián Rendón.

“Amanecemos con la noticia del accidente de un bus escolar, que conducía de Tolú hacia Medellín. Cayó a un abismo en la vía Belén, sector El Chispero, entre Remedios y Zaragoza. Sus ocupantes: jóvenes estudiantes del Liceo Antioqueño, de Bello (municipio del área metropolitana de Medellín), que venían de una excursión”, manifestó el gobernador en su cuenta de X.

Según Rendón, “hasta el momento se reporta más de una decena de personas fallecidas y 20 lesionados”, por lo que toda la red hospitalaria de la zona fue activada “para atender y apoyar esta emergencia”.

El gobernador añadió que viajará de inmediato a la zona para visitar a los heridos en el hospital de Remedios.