Atacante que mató a varios estadounidenses en Siria era un recluta nuevo, según funcionario

BEIRUT - Un hombre que llevó a cabo un ataque en Siria en el que murieron tres ciudadanos estadounidenses se había unido a las fuerzas de seguridad interna de Siria como guardia de seguridad de una base dos meses antes y recientemente fue reasignado en medio de sospechas de que podría estar afiliado al grupo Estado Islámico, dijo un funcionario sirio a The Associated Press el domingo.

El ataque del sábado en el desierto sirio, cerca de la histórica ciudad de Palmira, causó la muerte de dos miembros del servicio estadounidense y un civil estadounidense e hirió a otros tres. También hirió a tres miembros de las fuerzas de seguridad sirias que se enfrentaron al pistolero, dijo el portavoz del Ministerio del Interior, Nour al-Din al-Baba.

Al-Baba dijo que las nuevas autoridades sirias se habían enfrentado a la escasez de personal de seguridad y habían tenido que reclutar rápidamente tras el inesperado éxito de una ofensiva rebelde el año pasado que pretendía capturar la ciudad septentrional de Alepo pero acabó derrotando al gobierno del ex presidente Bashar Assad.

“Nos sorprendió que en 11 días tomáramos toda Siria y eso nos supuso una enorme responsabilidad desde el punto de vista de la seguridad y la administración”, afirmó.

El atacante formaba parte de los 5,000 miembros que se han incorporado recientemente a una nueva división de las fuerzas de seguridad interna formada en la región desértica conocida como Badiya, uno de los lugares donde permanecen activos los restos del grupo extremista Estado Islámico.

El atacante había levantado sospechas

Al-Baba dijo que la dirección de las fuerzas de seguridad interna había sospechado recientemente que había un infiltrado que filtraba información al EI y comenzó a evaluar a todos los miembros de la zona de Badiya.

La investigación levantó sospechas la semana pasada sobre el hombre que posteriormente perpetró el atentado, pero las autoridades decidieron seguir vigilándolo durante unos días para tratar de determinar si era un miembro activo de IS e identificar la red con la que se comunicaba en caso afirmativo, dijo al-Baba. No dio el nombre del atacante.

Al mismo tiempo, como “medida de precaución”, dijo, el hombre fue reasignado para vigilar el equipo de la base en un lugar donde estaría más alejado de los dirigentes y de cualquier patrulla de las fuerzas de la coalición liderada por Estados Unidos.

El sábado, el hombre irrumpió en una reunión entre funcionarios de seguridad estadounidenses y sirios que almorzaban juntos y abrió fuego tras enfrentarse con guardias sirios, dijo al-Baba. El atacante fue abatido en el lugar de los hechos.

Al-Baba reconoció que el incidente fue “un grave fallo de seguridad”, pero afirmó que en el año transcurrido desde la caída de Assad “ha habido muchos más éxitos que fracasos” por parte de las fuerzas de seguridad.

Tras el tiroteo, dijo, el ejército sirio y las fuerzas de seguridad interna “lanzaron amplias redadas en la región de Badiya” y desarticularon varias supuestas células del EI.

Una asociación delicada

El incidente se produce en un momento delicado, ya que el ejército estadounidense está ampliando su cooperación con las fuerzas de seguridad sirias.

Estados Unidos tiene fuerzas sobre el terreno en Siria desde hace más de una década, con la misión declarada de luchar contra el EI, con unos 900 efectivos presentes allí en la actualidad.

Antes de la destitución de Assad, Washington no mantenía relaciones diplomáticas con Damasco y el ejército estadounidense no trabajaba directamente con el ejército sirio. Su principal socio en aquel momento eran las Fuerzas Democráticas Sirias dirigidas por kurdos en el noreste del país.

Eso ha cambiado en el último año. Se han estrechado los lazos entre las administraciones del presidente estadounidense Donald Trump y el presidente interino sirio Ahmad al-Sharaa, antiguo líder de un grupo insurgente islamista Hayat Tahrir al-Sham que Washington solía incluir en la lista de organizaciones terroristas.

En noviembre, al-Sharaa se convirtió en el primer presidente sirio que visitaba Washington desde la independencia del país en 1946. Durante su visita, Siria anunció su entrada en la coalición mundial contra el Estado Islámico, uniéndose así a otros 89 países que se han comprometido a combatir al grupo.

Funcionarios estadounidenses han prometido represalias contra el EI por el ataque, pero no han comentado públicamente el hecho de que el autor de los disparos fuera un miembro de las fuerzas de seguridad sirias.

Los críticos con las nuevas autoridades sirias han señalado el ataque del sábado como prueba de que las fuerzas de seguridad están profundamente infiltradas por el EI y son un socio poco fiable.

Mouaz Moustafa, director ejecutivo de Syrian Emergency Task Force, un grupo de defensa que busca estrechar las relaciones entre Washington y Damasco, dijo que eso es injusto.

A pesar de tener ambas raíces islamistas, HTS e IS eran enemigos y se enfrentaron a menudo durante la pasada década.

Entre los antiguos miembros de HTS y grupos aliados, Moustafa dijo: “Es un hecho que incluso aquellos que llevan la más fundamentalista de las creencias, el más conservador dentro de los combatientes, tienen un odio vehemente de ISIS.”

