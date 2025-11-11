Unos ladrones roban estatuas de la época romana del museo nacional de Siria

Damasco, Siria - Unos ladrones irrumpieron en el museo nacional de la capital siria y robaron varias estatuas antiguas que datan de la época romana, informaron el martes fuentes oficiales.

El Museo Nacional de Damasco cerró temporalmente tras descubrirse el robo el lunes a primera hora. El museo reabrió sus puertas en enero, cuando el país se tambalea tras 14 años de guerra civil y la caída del gobierno de 54 años de la familia Assad el año pasado.

El museo del centro de Damasco, el mayor del país, alberga antigüedades de incalculable valor que se remontan a la larga historia de Siria. Tras el inicio de la guerra, se reforzó la seguridad con puertas metálicas y cámaras de vigilancia.

Un funcionario de la Dirección General de Antigüedades y Museos de Siria declaró a The Associated Press que habían sido robadas seis estatuas de mármol y añadió que se está llevando a cabo una investigación.

PUBLICIDAD

Otro funcionario dijo a AP que el robo se produjo el domingo por la noche y se descubrió el lunes a primera hora, cuando se encontró rota una de las puertas del departamento clásico y faltaban varias estatuas que se remontan a la época romana. El funcionario se negó a dar un número exacto.

Ambos funcionarios hablaron bajo condición de anonimato de acuerdo con la normativa, ya que el gobierno aún no ha hecho ninguna declaración.

El martes por la mañana, un periodista de AP intentó entrar en el museo y los guardias de seguridad le dijeron que estaba cerrado. Se negaron a responder a preguntas sobre el robo.

La sección del museo donde se denunció el robo de las estatuas es “un departamento de gran belleza y riqueza histórica, con objetos que se remontan a los periodos helenístico, romano y bizantino”, declaró Maamoun Abdulkarim, ex jefe del departamento gubernamental de antigüedades y museos.

El museo reabrió sus puertas el 8 de enero, un mes después de que los rebeldes derrocaran al presidente Bashar Assad, dando paso a una nueva era para el país. Temeroso de los saqueos, el museo de Damasco cerró tras la ofensiva relámpago que puso fin a cinco décadas de gobierno de la familia Assad.

Tras el inicio del conflicto sirio en marzo de 2011, las autoridades habían trasladado a Damasco cientos de artefactos de valor incalculable procedentes de distintas partes del país, incluida la histórica ciudad central de Palmira, que en su día estuvo en manos de miembros del grupo Estado Islámico.

En 2015, miembros del EI destruyeron mausoleos en Palmira, ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y famosa por sus columnatas romanas de 2,000 años de antigüedad, otras ruinas y artefactos de valor incalculable.

---