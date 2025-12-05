Una redada estadounidense habría matado a un agente encubierto sirio en lugar de a un oficial del grupo Estado Islámico

Dumayr, Siria - Una incursión de las fuerzas estadounidenses y un grupo local sirio con el objetivo de capturar a un funcionario del grupo Estado Islámico mató en cambio a un hombre que había estado trabajando encubierto recopilando información de inteligencia sobre los extremistas, dijeron familiares y funcionarios sirios a The Associated Press.

La matanza de octubre pone de relieve el complejo panorama político y de seguridad en el momento en que Estados Unidos comienza a colaborar con el presidente interino sirio, Ahmad al-Sharaa, en la lucha contra los restos del EI.

Según sus familiares, Khaled al-Masoud llevaba años espiando al EI en nombre de los insurgentes dirigidos por al-Sharaa y luego para el gobierno interino de al-Sharaa, establecido tras la caída del ex presidente Bashar Assad hace un año. Los insurgentes de Al Sharaa eran principalmente islamistas, algunos vinculados a Al Qaeda, pero enemigos del EI, con el que se enfrentaron a menudo en la última década.

Ni Estados Unidos ni el gobierno sirio han hecho comentarios sobre la muerte de al-Masoud, un indicio de que ninguna de las partes quiere que el incidente haga descarrilar la mejora de los lazos. Semanas después de la incursión del 19 de octubre, al-Sharaa visitó Washington y anunció que Siria se uniría a la coalición global contra el EI.

Aun así, la muerte de al-Masoud podría suponer “todo un revés” para los esfuerzos por combatir al EI, afirmó Wassim Nasr, investigador principal del Centro Soufan, un think tank con sede en Nueva York centrado en cuestiones de seguridad.

Al-Masoud había estado infiltrándose en el EI en los desiertos del sur de Siria conocidos como Badiya, uno de los lugares donde los restos del grupo extremista han permanecido activos, dijo Nasr.

La incursión contra él fue el resultado de “la falta de coordinación entre la coalición y Damasco”, dijo Nasr.

En la última señal de la creciente cooperación, el Mando Central de Estados Unidos declaró el domingo que tropas estadounidenses y fuerzas del Ministerio del Interior sirio habían localizado y destruido 15 depósitos de armas del EI en el sur del país.

Confusión en torno a la redada

La incursión se produjo en Dumayr, localidad situada al este de Damasco, al borde del desierto. Hacia las 3 de la madrugada, los residentes se despertaron con el ruido de vehículos pesados y aviones.

Los residentes dijeron que las tropas estadounidenses llevaron a cabo la incursión junto con el Ejército Libre Sirio, una facción de la oposición entrenada por Estados Unidos que había luchado contra Assad. El ELS depende ahora oficialmente del Ministerio de Defensa sirio.

El primo de Al-Masoud, Abdel Kareem Masoud, dijo que abrió la puerta de su casa y vio Humvees con banderas estadounidenses.

“Había alguien encima de uno de ellos que hablaba árabe entrecortado, que nos apuntó con una ametralladora y una luz láser verde y nos dijo que volviéramos dentro”, relató.

La madre de Jaled al-Masoud, Sabah al-Sheikh al-Kilani, dijo que las fuerzas rodearon entonces la casa vecina de su hijo, donde estaba con su esposa y sus cinco hijas, y aporrearon la puerta.

Al-Masoud les dijo que pertenecía a la Seguridad General, fuerza dependiente del Ministerio del Interior sirio, pero derribaron la puerta y le dispararon, según Al-Kilani.

Se lo llevaron herido, dijo al-Kilani. Más tarde, funcionarios de seguridad del gobierno dijeron a la familia que le habían dado el alta, pero que estaba en el hospital. Entonces llamaron a la familia para que recogiera su cadáver. No estaba claro cuándo había muerto.

“¿Cómo murió? No lo sabemos”, dijo su madre. “Quiero que las personas que lo apartaron de sus hijos rindan cuentas”.

Inteligencia defectuosa

La familia de Al-Masoud cree que el ataque se basó en información errónea proporcionada por miembros del Ejército Libre Sirio.

Los representantes de la SFA no respondieron a las peticiones de comentarios.

Al-Masoud había trabajado con el grupo insurgente de al-Sharaa, Hayat Tahrir al-Sham, en su enclave noroccidental de Idlib antes de la caída de Assad, dijo su primo. Después regresó a Dumayr y trabajó con los servicios de seguridad del gobierno de Al Sharaa.

Dos funcionarios de seguridad sirios y un funcionario político, que hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a hacer comentarios públicos, confirmaron que al-Masoud había estado trabajando con el gobierno interino de Siria en funciones de seguridad. Dos de los funcionarios dijeron que había trabajado en la lucha contra el EI.

Los informes iniciales de los medios de comunicación sobre la incursión dijeron que había capturado a un oficial de IS. Pero el Mando Central de Estados Unidos, que suele hacer declaraciones cuando una operación estadounidense mata o captura a un miembro del grupo extremista en Siria, no hizo ningún anuncio.

Un funcionario de defensa de Estados Unidos, cuando se le pidió más información sobre la incursión y su objetivo y si había sido coordinado con el gobierno de Siria, dijo: “Estamos al tanto de estos informes, pero no tenemos ninguna información que proporcionar”. El funcionario habló bajo condición de anonimato de acuerdo con las normas.

Representantes de los ministerios sirios de Defensa e Interior, y del enviado estadounidense a Siria, Tom Barrack, declinaron hacer comentarios.

Una mayor coordinación podría evitar errores

En su apogeo en 2015, el EI controlaba una franja de territorio en Irak y Siria de la mitad del tamaño del Reino Unido. Era famoso por su brutalidad contra las minorías religiosas y contra los musulmanes que no seguían su interpretación extremista del islam.

Tras años de combates, la coalición liderada por Estados Unidos rompió el último control territorial del grupo a finales de 2019. Desde entonces, las tropas estadounidenses en Siria han estado trabajando para garantizar que IS no recupere un punto de apoyo. Estados Unidos estima que IS todavía tiene alrededor de 2,500 miembros en Siria e Irak. El Comando Central de Estados Unidos dijo el mes pasado que el número de ataques de IS allí había caído a 375 en lo que va del año, en comparación con 1,038 el año pasado.

Se cree que menos de 1,000 soldados estadounidenses operan en Siria, llevando a cabo ataques aéreos e incursiones contra células del EI. Trabajan principalmente junto a las Fuerzas Democráticas Sirias dirigidas por kurdos en el noreste y el Ejército Libre Sirio en el sur.

Ahora Estados Unidos tiene otro socio: las fuerzas de seguridad del nuevo gobierno sirio.

Airwars, un monitor de conflictos con sede en Londres, ha informado de 52 incidentes en los que civiles resultaron heridos o muertos en operaciones de la coalición en Siria desde 2020.

El grupo clasificó a al-Masoud como civil.

La directora de Airwars, Emily Tripp, dijo que el grupo ha visto “múltiples casos de lo que Estados Unidos llama ‘errores’”, incluido un caso de 2023 en el que el ejército estadounidense anunció que había matado a un líder de Al Qaeda en un ataque con drones. Más tarde, el objetivo resultó ser un agricultor civil.

No está claro si la incursión del 19 de octubre salió mal debido a errores de inteligencia o si alguien proporcionó deliberadamente información falsa a la coalición. Nasr afirmó que, en el pasado, los grupos enfrentados han utilizado a veces a la coalición para ajustar cuentas.