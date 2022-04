Bucha, Ucrania — Las tropas ucranianas están encontrando cuerpos brutalizados y destrucción generalizada en los suburbios de la capital, Kiev; mientras los soldados rusos se retiran y Moscú concentra sus ataques en otros lugares, incluido uno el domingo contra los suministros de combustible y municiones en el sur y el este de Ucrania.

Sin embargo, Rusia negó que sus tropas hayan asesinado a civiles en la ciudad de Bucha.

Periodistas de The Associated Press en Bucha, una pequeña ciudad al noroeste de Kiev, vieron los cuerpos de al menos nueve personas vestidas de civil que parecían haber sido asesinadas a quemarropa. Al menos dos tenían las manos atadas a la espalda. La AP también vio dos cuerpos envueltos en plástico, atados con cinta adhesiva y arrojados a una zanja.

Las autoridades dijeron que estaban documentando pruebas a medida que el ejército de Ucrania recupera territorio y descubre indicios de asesinatos estilo ejecución para agregar a su caso para enjuiciar a funcionarios rusos por crímenes de guerra.

Oleksiy Arestovych, asesor del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, dijo que se encontraron decenas de civiles asesinados en las calles de Bucha y los suburbios capitalinos de Irpin y Hostomel en lo que parecía una “escena de una película de terror”.

Arestovych indicó que algunos cuerpos estaban maniatados, con disparos en la cabeza, y con signos de tortura, violación y quemaduras.

El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, informó que los civiles “recibieron los disparos teniendo las manos juntas” y dijo al periódico alemán Bild que “lo que sucedió en Bucha y otros suburbios de Kiev solo puede describirse como genocidio”.

Un día antes, los periodistas de AP vieron a soldados ucranianos retirar con cuidado al menos seis cuerpos de una calle en Bucha con cables en caso de que los rusos hubieran colocado trampas explosivas a los cadáveres antes de su retirada. Habitantes dijeron que los muertos eran civiles asesinados sin provocación, pero esto no se pudo verificar de forma independiente.

Klitschko pidió a otras naciones que pusieran fin de inmediato a las importaciones de gas ruso, diciendo que estaban financiando la invasión de Ucrania, ahora en su día 39.

“Ni un centavo debería ir más a Rusia. Eso es maldito dinero usado para matar gente. El embargo de gas y petróleo debe venir de inmediato”, dijo el alcalde.

Charles Michel, presidente del Consejo Europeo, escribió en Twitter que estaba conmocionado por las “imágenes inquietantes de las atrocidades cometidas por el ejército ruso” en la región de la capital. La UE y organizaciones no gubernamentales están colaborando con la preservación de pruebas de crímenes de guerra, según Michel, quien prometió “más sanciones de la UE” contra Rusia.

El domingo por la mañana, las fuerzas rusas lanzaron un ataque aéreo en el puerto de Odesa, en el Mar Negro, en el sur de Ucrania. El ejército ruso dijo que los objetivos eran una planta de procesamiento de petróleo y depósitos de combustible alrededor de Odesa, que es el puerto más grande de Ucrania y sede de su armada.

“Ni un solo residente local sufrió acciones violentas”

Tras negarlo, Rusia aseguró que todas las fotografías y los vídeos publicados por el Gobierno ucraniano son una “provocación”.

“El Ministerio de Defensa de Rusia refuta las acusaciones del régimen de Kiev sobre el presunto asesinato de civiles en la localidad de Bucha, región de Kiev”, señaló la entidad castrense en su cuenta oficial de Telegram.

El alcalde de Bucha, Anatoly Fedoruk, afirmó el sábado que en la localidad ya han sido enterrados 280 muertos en una fosa común, ante la imposibilidad de usar el cementerio municipal.

“Todas las fotos y todos los videos publicados por el régimen de Kiev, que supuestamente dan testimonio de algún tipo de ‘crimen’ por parte del personal militar ruso en la ciudad de Bucha son otra provocación”, indicó por contra el Ministerio de Defensa de Rusia.

Afirmó que, durante el tiempo en el que esta ciudad estuvo bajo el control de las Fuerzas Armadas de Rusia, “ni un solo residente local sufrió acciones violentas”.

“Mientras la ciudad estuvo bajo el control de las tropas rusas, y más aún después, hasta hoy en Bucha los residentes locales se movían libremente por la ciudad y usaban comunicaciones de telefonía móvil”, señala.

Rusia también asegura que no bloqueó la salida desde la ciudad y que “todos los residentes locales tuvieron la oportunidad de abandonar libremente la localidad en dirección norte, incluso a la República de Bielorrusia”.

El departamento que dirige Serguéi Shoigú señaló que las tropas ucranianas dispararon “las 24 horas con artillería de gran calibre, tanques y sistemas de cohetes de lanzamiento múltiple” contra las afueras del sur de la ciudad, incluidas áreas residenciales.

“Queremos señalar especialmente que todas las unidades rusas abandonaron por completo Bucha el 30 de marzo, el día después de la ronda de conversaciones presenciales entre Rusia y Ucrania en Turquía”, dijo Defensa.

Rusia sostiene que fue el 31 de marzo cuando el alcalde de Bucha confirmó en un mensaje de vídeo que no había ya soldados rusos en la ciudad, “pero no mencionó en ningún momento que había residentes locales baleados en las calles con las manos atadas”.

“Por lo tanto, no es de extrañar que todas las llamadas ‘pruebas de delito’ en Bucha aparecieran solo el cuarto día, cuando llegaron a la ciudad oficiales del Servicio Estatal de Seguridad (SBU) y representantes de la televisión ucraniana”, alega Moscú.

El Ministerio de Defensa sostiene que “de particular preocupación es el hecho de que todos los cuerpos de personas cuyas imágenes fueron publicadas por el régimen de Kiev después de al menos cuatro días no se hayan endurecido, no tienen manchas cadavéricas características y sangre sin coagular en las heridas”.

Todo esto confirma, esgrima Moscú, “irrefutablemente, que las fotos y el video de Bucha son otra producción del régimen de Kiev para los medios occidentales, como fue el caso en Mariúpol con el hospital de maternidad, así como en otras ciudades”.