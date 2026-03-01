Opinión
NoticiasMundo
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Estados Unidos niega que el portaviones Abraham Lincoln haya sido alcanzado por misiles iraníes

Negó una versión ofrecida por la Guardia Revolucionaria Islámica

1 de marzo de 2026 - 12:55 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El USS Abraham Lincoln es un portaviones nuclear de la clase Nimitz, que navega acompañado de su grupo de combate. (Brian M. Wilbur)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El Comando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos aseguró este domingo que el portaviones USS Abraham Lincoln “no fue alcanzado” por cuatro misiles iraníes como había informado la Guardia Revolucionaria Islámica a través de medios oficiales iraníes.

“El CGRI de Irán afirma haber atacado el USS Abraham Lincoln con misiles balísticos. MENTIRA”, afirmó el Comando Central en su cuenta de X.

Las fuerzas armadas estadounidenses aseguraron que el buque no fue alcanzado y que los misiles lanzados “ni siquiera se acercaron”.

“El Lincoln -continua el mensaje- sigue lanzando aviones en apoyo de la incansable campaña del CENTCOM para defender al pueblo estadounidense eliminando las amenazas del régimen iraní”.

El USS Abraham Lincoln, es un portaviones nuclear de la clase Nimitz, que navega acompañado de su grupo de combate, compuesto por tres destructores equipados con misiles para ataque terrestre.

Es el segundo buque portaaeronaves desplegado por Estados Unidos en la zona, junto al USS Gerald Ford, el mayor buque de este tipo en el mundo, que viaja con cuatro destructores.

Estados UnidosIránBreaking News
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
