Estados Unidos niega que el portaviones Abraham Lincoln haya sido alcanzado por misiles iraníes
Negó una versión ofrecida por la Guardia Revolucionaria Islámica
1 de marzo de 2026 - 12:55 PM
El Comando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos aseguró este domingo que el portaviones USS Abraham Lincoln “no fue alcanzado” por cuatro misiles iraníes como había informado la Guardia Revolucionaria Islámica a través de medios oficiales iraníes.
“El CGRI de Irán afirma haber atacado el USS Abraham Lincoln con misiles balísticos. MENTIRA”, afirmó el Comando Central en su cuenta de X.
Las fuerzas armadas estadounidenses aseguraron que el buque no fue alcanzado y que los misiles lanzados “ni siquiera se acercaron”.
“El Lincoln -continua el mensaje- sigue lanzando aviones en apoyo de la incansable campaña del CENTCOM para defender al pueblo estadounidense eliminando las amenazas del régimen iraní”.
🚫Iran’s IRGC claims to have struck USS Abraham Lincoln with ballistic missiles. LIE.— U.S. Central Command (@CENTCOM) March 1, 2026
✅The Lincoln was not hit. The missiles launched didn’t even come close. The Lincoln continues to launch aircraft in support of CENTCOM’s relentless campaign to defend the American people by… pic.twitter.com/AjaeHMemtA
El USS Abraham Lincoln, es un portaviones nuclear de la clase Nimitz, que navega acompañado de su grupo de combate, compuesto por tres destructores equipados con misiles para ataque terrestre.
Es el segundo buque portaaeronaves desplegado por Estados Unidos en la zona, junto al USS Gerald Ford, el mayor buque de este tipo en el mundo, que viaja con cuatro destructores.
