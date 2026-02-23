Estados Unidos ordena a sus diplomáticos no esenciales que abandonen Líbano

WASHINGTON - Estados Unidos ha ordenado a los diplomáticos no esenciales y a sus familiares que abandonen el Líbano, según informó el lunes un funcionario del Departamento de Estado, mientras aumentan las tensiones en torno a Irán con la amenaza de un ataque militar potencialmente inminente.

El funcionario dijo que una evaluación continua del entorno de seguridad regional determinó que era “prudente” reducir la presencia de la Embajada de Estados Unidos para que sólo el personal esencial permaneciera en sus puestos.

El funcionario, que habló bajo condición de anonimato porque el traslado aún no se había anunciado formalmente, dijo que se trata de una medida temporal y que la embajada seguiría operativa el lunes.

