NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Estados Unidos ordena a sus diplomáticos no esenciales que abandonen Líbano

Debido al aumento de las tensiones con Irán y la amenaza de un ataque militar

23 de febrero de 2026 - 12:58 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El Secretario de Estado Marco Rubio habla en una rueda de prensa durante la reunión ministerial de Minerales Críticos en el Departamento de Estado, el miércoles 4 de febrero de 2026 en Washington. (AP Photo/Kevin Wolf) (Kevin Wolf)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

WASHINGTON - Estados Unidos ha ordenado a los diplomáticos no esenciales y a sus familiares que abandonen el Líbano, según informó el lunes un funcionario del Departamento de Estado, mientras aumentan las tensiones en torno a Irán con la amenaza de un ataque militar potencialmente inminente.

RELACIONADAS

El funcionario dijo que una evaluación continua del entorno de seguridad regional determinó que era “prudente” reducir la presencia de la Embajada de Estados Unidos para que sólo el personal esencial permaneciera en sus puestos.

El funcionario, que habló bajo condición de anonimato porque el traslado aún no se había anunciado formalmente, dijo que se trata de una medida temporal y que la embajada seguiría operativa el lunes.

---

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

Tags
Breaking NewsIránEstados UnidosLíbano
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Noticias
Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: