Estados Unidos planea designar grupo terrorista al Cartel de los Soles. No es exactamente un cartel

Caracas - La administración del presidente Donald Trump está lista para aumentar la presión sobre el presidente venezolano Nicolás Maduro el lunes al designar al Cartel de los Soles como una organización terrorista extranjera. Pero la entidad que el gobierno estadounidense alega es liderada por Maduro no es un cartel propiamente dicho.

La designación es la última medida en la escalada de la administración Trump para combatir el narcotráfico hacia EE.UU. Al adelantar la medida hace aproximadamente una semana, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, acusó al Cartel de los Soles de ser “responsable de la violencia terrorista” en el hemisferio occidental.

La medida prevista para el lunes se produce mientras Trump evalúa si emprender acciones militares contra Venezuela, que el presidente estadounidense no ha descartado a pesar de plantear la posibilidad de conversaciones con Maduro. Los ataques terrestres u otras acciones supondrían una importante expansión de la operación de un mes de duración que ha incluido una masiva concentración militar en el mar Caribe y el ataque a barcos acusados de tráfico de drogas, matando a más de 80 personas.

Los venezolanos comenzaron a utilizar el término Cartel de los Soles en la década de 1990 para referirse a los oficiales militares de alto rango que se habían enriquecido con el narcotráfico. A medida que la corrupción se extendió por todo el país, primero con el difunto presidente Hugo Chávez y luego con Maduro, su uso se extendió a la policía y a los funcionarios del gobierno, así como a actividades como la minería ilegal y el tráfico de combustible. Los “soles” del nombre hacen referencia a las charreteras que llevan los militares de alto rango en sus uniformes.

El término paraguas se elevó a organización narcotraficante dirigida por Maduro en 2020, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos en el primer mandato de Trump anunció la acusación contra el líder de Venezuela y su círculo íntimo por narcoterrorismo y otros cargos.

“No es un grupo”, dijo Adam Isaacson, director de supervisión de defensa en la organización Washington Office on Latin America. “No es un grupo en el que la gente se identifique como miembro. No tienen reuniones regulares. No tienen una jerarquía”.

La ampliación de la etiqueta terrorista de Trump a los cárteles

Hasta este año, la etiqueta de organización terrorista extranjera se había reservado a grupos como el Estado Islámico o Al Qaeda que utilizan la violencia con fines políticos. La administración Trump la aplicó en febrero a ocho organizaciones criminales latinoamericanas implicadas en el narcotráfico, el tráfico de migrantes y otras actividades.

La administración culpa a los grupos designados de operar los barcos que está atacando, pero rara vez identifica a las organizaciones y no ha proporcionado ninguna prueba. Afirma que los ataques, que comenzaron frente a las costas de Venezuela y luego se extendieron al Pacífico oriental, tienen por objeto impedir que los narcóticos lleguen a las ciudades estadounidenses.

Pero muchos -incluido el propio Maduro- ven los movimientos militares como un esfuerzo para poner fin a los 26 años del partido gobernante en el poder.

Desde la llegada de buques y tropas militares estadounidenses al Caribe hace meses, la oposición política de Venezuela respaldada por Estados Unidos también ha reavivado su eterna promesa de destituir a Maduro, alimentando la especulación sobre el propósito de lo que la administración Trump ha llamado una operación antidrogas.

Trump, al igual que su predecesor, no reconoce a Maduro como presidente de Venezuela.

Maduro se encuentra en su tercer mandato después de que los leales al partido gobernante lo declararan ganador de las elecciones presidenciales del año pasado a pesar de las pruebas creíbles de que el candidato de la oposición lo derrotó por un margen de más de 2 a 1. Él y altos funcionarios han sido acusados en repetidas ocasiones de violaciones de los derechos humanos de opositores reales y percibidos del gobierno, incluso tras las elecciones de julio de 2024.

Hegseth dice que la designación ofrece “nuevas opciones”

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, dijo la semana pasada que la próxima designación del Cartel de los Soles proporcionará un “montón de nuevas opciones a Estados Unidos” para hacer frente a Maduro. Pero Hegseth, hablando en una entrevista con el medio de noticias conservador OAN, no proporcionó detalles sobre cuáles son esas opciones y se negó a decir si el ejército estadounidense planeaba atacar objetivos terrestres dentro de Venezuela.

“Así que nada está fuera de la mesa, pero nada está automáticamente sobre la mesa”, dijo.

Funcionarios de la administración Trump han señalado que les resulta difícil ver una situación en la que la permanencia de Maduro en el poder podría ser un final aceptable. Pero mientras Trump considera una serie de opciones militares y no militares, incluyendo la acción encubierta de la CIA, para los próximos pasos, hay una fuerte creencia dentro de la administración de que el gobierno de Maduro “no es sostenible”, según un alto funcionario de la administración que no estaba autorizado a comentar públicamente sobre el delicado asunto.

El funcionario añadió que Trump ha estado escuchando atentamente a su equipo de inteligencia, que le ha informado de que las conversaciones recogidas dentro de Venezuela indican una creciente ansiedad por parte de Maduro y otros altos funcionarios venezolanos a medida que continúan los ataques estadounidenses. Trump, dijo el funcionario, está “muy contento y satisfecho” por el momento con el impacto de los ataques.

Todo el tiempo, las súplicas de Maduro y otros cercanos al líder venezolano para hablar directamente con la administración, transmitidas a través de varios intermediarios y canales, parecen ser más frenéticas, dijo el funcionario. Pero Trump no ha sancionado a ningún intermediario para hablar con Maduro en nombre de la administración estadounidense.

Acusación por conspiración para “inundar” EEUU de drogas

La acusación de 2020 acusó a Maduro, al ministro del Interior Diosdado Cabello y al ministro de Defensa Vladimir Padrino López, entre otros, de conspirar con rebeldes colombianos y miembros del ejército venezolano durante varios años “para inundar Estados Unidos con cocaína” y utilizar el tráfico de drogas como un “arma contra América.” Colombia es el primer productor mundial de cocaína.

Antes de deponer las armas como parte de un acuerdo de paz de 2016, los miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, o FARC, utilizaban regularmente la porosa región fronteriza con Venezuela como refugio seguro y centro para los envíos de cocaína con destino a Estados Unidos, a menudo con el apoyo o al menos el consentimiento de las fuerzas de seguridad venezolanas. Los disidentes continuaron la labor. La guerrilla colombiana del Ejército de Liberación Nacional también está implicada en el tráfico ilegal.

Maduro ha negado las acusaciones. El Departamento de Justicia de Estados Unidos duplicó este año a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca a la detención de Maduro.

Maduro ha insistido en que Estados Unidos está construyendo una falsa narrativa sobre el narcotráfico para tratar de forzar su salida del poder. Él y otros funcionarios del gobierno han citado repetidamente un informe de las Naciones Unidas que, según ellos, muestra que los traficantes intentan mover sólo el 5% de la cocaína producida en Colombia a través de Venezuela.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones al Cartel de los Soles en julio, afirmando que Maduro y sus principales aliados habían doblegado el poder del gobierno, el ejército y los servicios de inteligencia venezolanos para ayudar al cartel en el tráfico de narcóticos a Estados Unidos.

Las autoridades estadounidenses también alegaron que el cartel de Maduro dio apoyo material a la banda venezolana Tren de Aragua y al cártel de Sinaloa, ambos entre las organizaciones que Estados Unidos designó como organizaciones terroristas extranjeras en febrero.

