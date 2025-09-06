Opinión
6 de septiembre de 2025
80°bruma
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Fallece un hombre tras ser atacado por un tiburón cerca de Sídney

Las autoridades cerraron las playas de la zona y los drones buscan al depredador

6 de septiembre de 2025 - 7:44 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Alerta en playas australianas tras ataque de tiburón. Patrullaje reforzado. (Mark Baker)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Un tiburón mató a un hombre de unos 50 años en una playa cerca de Sídney, Australia, y las playas de la zona fueron cerradas el sábado mientras drones buscaban al depredador, dijeron las autoridades.

RELACIONADAS

Los equipos de emergencia fueron movilizados a la playa Long Reef poco después de las 10:00 a.m., hora local del sábado, tras recibir informes de que un hombre había sufrido heridas críticas.

El hombre, cuya identidad aún no ha sido confirmada, fue rescatado del mar y llevado a la orilla, pero murió en el lugar. Dos fragmentos de una tabla de surf fueron recuperados para su análisis.

La policía cerró la playa y coordinó con expertos en vida silvestre para determinar la especie de tiburón involucrada. Las playas cercanas permanecerán cerradas hasta nuevo aviso.

Testigos señalaron que la víctima fue llevada a la orilla por dos surfistas y que familiares consternados llegaron rápidamente a la escena.

El surfista local Bill Sakula dijo a periodistas en la playa que escuchó sobre el ataque mientras se preparaba para una sesión matutina de surf. “Esto va a sacudir a la comunidad”, comentó. “Todos van a estar un poco nerviosos por un tiempo.”

Surf Life Saving NSW desplegó un dron para buscar más actividad de tiburones.“Nuestras más profundas condolencias a la familia del hombre involucrado en esta terrible tragedia”, expresó en un comunicado el director ejecutivo del grupo, Steve Pearce, quien exhortó a las personas a mantenerse fuera del agua en las playas cercanas.

Se cree que este es el primer ataque en el estado de Nueva Gales del Sur en lo que va de año.

La última vez que una persona murió por un tiburón en Sídney fue en febrero de 2022, el primer ataque fatal en la ciudad desde 1963.

El lunes pasado se instalaron redes antitiburones en 51 playas entre Newcastle y Wollongong como parte de un programa estacional.

Breaking NewsAustraliaSídneyTiburón
