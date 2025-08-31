Flotilla con ayuda humanitaria zarpa hacia Gaza desde Barcelona

Barcelona — Una flotilla de barcos zarpó desde Barcelona hacia la Franja de Gaza el domingo con ayuda humanitaria y activistas a bordo en el mayor intento hasta la fecha de romper el prolongado bloqueo israelí del territorio palestino.

Esto ocurre mientras Israel intensifica su ofensiva sobre la Ciudad de Gaza, limitando las entregas de alimentos y suministros básicos en el norte del territorio palestino. A principios de este mes, expertos en alimentación advirtieron que la ciudad estaba en situación de hambruna y que medio millón de personas en toda la franja enfrentaban niveles catastróficos de hambre.

La Flotilla Global Sumud lleva alimentos, agua y medicinas. Los activistas a bordo exigieron un paso seguro para entregar la ayuda tan necesaria y la apertura de un corredor marítimo humanitario, según un comunicado. La guerra de casi 23 meses ha matado a más de 63,000 personas. Al menos 332 palestinos han muerto por desnutrición, incluidos 124 niños, según el Ministerio de Salud de Gaza.

El convoy marítimo de alrededor de 20 barcos y delegaciones de 44 países se afirma que es el mayor intento hasta la fecha de romper el bloqueo israelí de la Franja de Gaza por mar, que ya ha durado 18 años. Se unirán más barcos desde puertos en Italia y Túnez en los próximos días, en su ruta desde el extremo occidental del Mediterráneo hasta la Franja de Gaza, según los organizadores.

Miles de simpatizantes acudieron al muelle de Barcelona, algunos de ellos con keffiyehs, coreando ‘¡Palestina libre!’ y ‘¡Boicot a Israel!’ para despedir a una amplia variedad de barcos con banderas palestinas, desde envejecidos yates de lujo hasta pequeños veleros de madera y embarcaciones de aspecto industrial. Uno de ellos, el Sirus, tiene más de 100 años.

Se espera que alrededor de 70 barcos participen en la etapa final del viaje, indicó el portavoz de la flotilla, Saif Abukeshek, a la televisión pública española tras la partida. La flota podría llegar a Gaza alrededor del 14 o 15 de septiembre, añadió.

‘La historia aquí es sobre Palestina. La historia aquí es cómo se está privando deliberadamente a las personas de los medios más básicos para sobrevivir’, afirmó la activista sueca Greta Thunberg en una conferencia de prensa. Ella es una de las figuras más reconocibles en la expedición, formada por cientos de activistas, políticos como la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y periodistas.

Barcos que transportan toneladas de ayuda humanitaria partieron de la ciudad italiana de Génova y se unirán a la expedición en los próximos días.

No es la primera vez que Greta Thunberg intentará llegar a las aguas de Gaza este año. En junio fue deportada cuando el barco en el que viajaba con otras 11 personas, el Madleen, fue detenido por el ejército israelí.

‘Ha sido muy claro que Israel ha estado violando continuamente el derecho internacional al atacar, interceptar ilegalmente los barcos en aguas internacionales y prevenir continuamente la entrada de ayuda humanitaria’, dijo Greta Thunberg en una entrevista con The Associated Press el sábado.

La Flotilla Global Sumud será el cuarto intento de romper el bloqueo marítimo en lo que va del año. La Conscience lo intentó por primera vez en mayo, pero fue atacada por drones tras zarpar de Malta. Después del Madleen, el ejército israelí detuvo otro barco de ayuda, el Handala, a finales de julio, arrestó a 21 activistas y reporteros internacionales, y confiscó su carga, que incluía leche de fórmula para bebés, alimentos y medicinas, según la Coalición de la Flotilla de la Libertad.

En una conferencia de prensa antes de la partida en Barcelona, el actor Liam Cunningham mostró un video de una niña cantando mientras planeaba su propio funeral. La niña, Fatima, murió hace cuatro días, dijo.

‘¿En qué tipo de mundo hemos caído donde los niños están organizando sus propios funerales?’ dijo Cunningham a los reporteros.

Un funcionario israelí dijo el sábado que el país pronto detendrá o ralentizará la ayuda humanitaria en partes del norte de Gaza, mientras expande su ofensiva militar contra Hamás, un día después de que la ciudad fuera declarada zona de combate.