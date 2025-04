Fuerte sismo de magnitud 6.3 sacude noroeste de Ecuador

Yolanda Pazmiño, de 48 años, habitante de Esmeraldas, vivió momentos de angustia, según relató a The Associated Press, por el remezón que duró varios segundos, mientras los objetos se caían de las repisas en su departamento ubicado en el tercer piso. “Gracias a Dios no hubo daños”, comentó, pero dijo que en otros sectores como el Malecón, Las Palmas o La Tolita observó postes y paredes caídas. Tampoco pudo comunicarse por horas con sus familiares.