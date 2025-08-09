Opinión
9 de agosto de 2025
Haití declara estado de emergencia de tres meses por aumento de violencia de pandillas

Los grupos asesinan agricultores o los obligan a abandonar sus campos mientras arrasan con las comunidades

9 de agosto de 2025 - 4:58 PM

Nuevo jefe de la policía haitiana, Vladimir Paraison, juramenta en Puerto Príncipe. (Odelyn Joseph)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

San Juan — El gobierno de Haití anunció el sábado que ha implementado un estado de emergencia de tres meses en la región central del país debido al aumento de la violencia de las pandillas.

RELACIONADAS

La medida abarcará los departamentos de Oeste, Artibonito y Centro “para continuar la lucha contra la inseguridad y responder a la crisis agrícola y alimentaria”, según un comunicado del gobierno.

La región, conocida como el granero de arroz de Haití, ha estado bajo ataque en los últimos años. Las pandillas asesinan a los agricultores o los obligan a abandonar sus campos mientras arrasan comunidades cercanas.

La oficina de derechos humanos de las Naciones Unidas señaló que, desde octubre de 2024 hasta finales de junio de 2025, más de 1,000 personas han sido asesinadas, más de 200 han resultado heridas y 620 han sido secuestradas en los departamentos de Artibonito y Centro y áreas cercanas.

La violencia de las pandillas también ha desplazado a más de 239,000 personas en la región central de Haití, según la ONU. A finales de abril, decenas de haitianos cruzaron a pie y nadando el río más grande del país, en un desesperado intento por huir de los grupos criminales.

El viernes, el gobierno nombró a un nuevo director general interino para supervisar la Policía Nacional de Haití, que trabaja con policías kenianos que encabezan una misión respaldada por la ONU para ayudar a sofocar la violencia.

Fuerte crítica de Leonard Prophil al muro fronterizo en La Española

Fuerte crítica de Leonard Prophil al muro fronterizo en La Española

El activista explicó que cuando deportan a una persona a Haití, “agarran a esa persona y le quitan todo lo que tiene”.

André Jonas Vladimir Paraison reemplaza al exdirector general de la policía, Normil Rameau, quien fue criticado por su lucha para contener la violencia perpetrada por grupos delincuenciales, que controlan hasta el 90% de Puerto Príncipe, la capital. Rameau advirtió repetidamente sobre la grave falta de financiación del departamento.

Paraison se desempeñó anteriormente como jefe de seguridad del Palacio Nacional de Haití y estaba de servicio como agente de policía cuando el expresidente Jovenel Moïse fue asesinado en su residencia privada en julio de 2021.

Los cambios se producen mientras Laurent Saint-Cyr, un acaudalado empresario, asume como presidente del consejo presidencial de transición de Haití, que tiene la tarea de celebrar elecciones para febrero de 2026.

Tags
HaitíBreaking NewsPandillas
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
