Hallan las cajas negras del avión ruso que se estrelló cerca de la frontera de Ucrania

Las autoridades rusas acusaron a Kiev de derribar el avión con dos misiles y afirmaron que a bordo viajaban 65 prisioneros de guerra ucranianos que iban a participar en un canje. No ofrecieron pruebas para respaldar esa afirmación.

Las autoridades ucranianas confirmaron que el miércoles iba a realizarse un intercambio de prisioneros y que se había cancelado, pero añadieron que no tenían información acerca de quién iba a bordo del avión.

Los funcionarios de Kiev no respondieron de forma directa a la acusación rusa de que sus fuerzas habrían atacado el aparato con un misil, aunque señalaron que los aviones rusos eran objetivos legítimos y que Moscú no había solicitado ningún salvoconducto para el canje. Además, advirtieron en contra de difundir información no verificada.