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Huracán Trudy se intensifica hasta llegar a categoría 3 en la costa del Pacífico de México

Supone una amenaza debido a que, principalmente, lleva fuertes vientos

16 de octubre de 2026 - 7:31 AM

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Esta imagen satelital GeoColor del GOES-19, facilitada por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) y tomada el jueves 15 de octubre de 2026, muestra el huracán Trudy en el Pacífico. (NOAA vía AP)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

MIAMI — El huracán Trudy se intensificó hasta convertirse en un huracán de gran intensidad, de categoría 3, y los meteorólogos indicaron que la tormenta se dirigía hacia las zonas suroeste y centro-oeste de la costa del Pacífico de México.

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A primera hora del viernes, Trudy se encontraba a unas 250 millas (400 kilómetros) al suroeste de Acapulco, México, y a unas 355 millas (570 kilómetros) al sur-sureste de Manzanillo, México, con vientos máximos sostenidos de 120 mph (195 km/h) y desplazándose hacia el noroeste a 6 mph (9 km/h), según informó el Centro Nacional de Huracanes de EE. UU. en Miami.

Según el centro, había una alerta de huracán en vigor para la costa mexicana desde Cabo Corrientes hacia el norte hasta Punta San Telmo, mientras que se había emitido una alerta de tormenta tropical desde Zihuatanejo a lo largo de la costa hasta Manzanillo.

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Al noroeste de Trudy, la tormenta tropical Simon registraba vientos de 75 km/h (45 mph) y se preveía que se debilitara pronto hasta convertirse en una depresión residual.

También en el Pacífico, la tormenta tropical Champi se encontraba el viernes al este de Guam, desplazándose hacia el oeste-noroeste a 12 mph (19 km/h), con vientos máximos sostenidos que aumentaban hasta los 52 mph (86 km/h), según el Servicio Meteorológico de EE. UU. y la página web del Comando de Meteorología y Oceanografía de la Marina de EE. UU.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

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