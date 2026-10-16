Huracán Trudy se intensifica hasta llegar a categoría 3 en la costa del Pacífico de México

MIAMI — El huracán Trudy se intensificó hasta convertirse en un huracán de gran intensidad, de categoría 3, y los meteorólogos indicaron que la tormenta se dirigía hacia las zonas suroeste y centro-oeste de la costa del Pacífico de México.

A primera hora del viernes, Trudy se encontraba a unas 250 millas (400 kilómetros) al suroeste de Acapulco, México, y a unas 355 millas (570 kilómetros) al sur-sureste de Manzanillo, México, con vientos máximos sostenidos de 120 mph (195 km/h) y desplazándose hacia el noroeste a 6 mph (9 km/h), según informó el Centro Nacional de Huracanes de EE. UU. en Miami.

Según el centro, había una alerta de huracán en vigor para la costa mexicana desde Cabo Corrientes hacia el norte hasta Punta San Telmo, mientras que se había emitido una alerta de tormenta tropical desde Zihuatanejo a lo largo de la costa hasta Manzanillo.

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Al noroeste de Trudy, la tormenta tropical Simon registraba vientos de 75 km/h (45 mph) y se preveía que se debilitara pronto hasta convertirse en una depresión residual.

También en el Pacífico, la tormenta tropical Champi se encontraba el viernes al este de Guam, desplazándose hacia el oeste-noroeste a 12 mph (19 km/h), con vientos máximos sostenidos que aumentaban hasta los 52 mph (86 km/h), según el Servicio Meteorológico de EE. UU. y la página web del Comando de Meteorología y Oceanografía de la Marina de EE. UU.

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