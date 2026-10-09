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Huracán Simón podría alcanzar categoría 4 en su ruta hacia la costa del Pacífico de México

En su fortalecimiento, llevaría lluvias torrenciales a la zona

9 de octubre de 2026 - 8:21 AM

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Esta imagen de satélite, facilitada por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), muestra el huracán Simón en el Pacífico.
Por The Associated Press
Agencia de noticias

MIAMI — El huracán Simón se dirigía este viernes hacia una zona de la costa del Pacífico de México y se preveía que ganara mucha intensidad.

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Los servicios meteorológicos estadounidenses emitieron una alerta de huracán para algunas zonas de la costa central y del suroeste, donde se preveían vientos con fuerza de huracán en un plazo de 36 horas.

Según informó el Centro Nacional de Huracanes de EE. UU., con sede en Miami, Simon registraba vientos máximos sostenidos de 145 km/h (90 mph) a primera hora del viernes y se desplazaba hacia el noroeste a una velocidad de 7 km/h (5 mph).

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Así se llamarán las tormentas que se formen en el Atlántico.

Se preveía que el huracán de categoría 1 girara hacia el norte a primera hora del sábado y se acercara a la costa. Se esperaba que Simon se intensificara rápidamente y se convirtiera en una tormenta de categoría 4 antes de tocar tierra. Los huracanes de categoría 4 en la escala de Saffir-Simpson tienen vientos máximos sostenidos de entre 210 y 250 km/h (130-156 mph).

Simon se encontraba a unos 355 kilómetros (220 millas) al sur de Manzanillo y a 525 kilómetros (325 millas) al sur-sureste de Cabo Corrientes.

Este viernes, a última hora, podrían darse condiciones de tormenta tropical a lo largo de la costa.

Una mujer trataba de recuperar pertenencias de su vivienda, dañada por el huracán Polo, en Puerto San Carlos, estado de Baja California Sur, México.Las lluvias intensas de Polo comenzaron a afectar la península durante la noche del domingo y las autoridades advirtieron que podrían provocar inundaciones y deslaves que podrían resultar mortales.Rachel tenía vientos máximos sostenidos de 40 mph y se encontraba a unas 300 millas al sur de Acapulco.
1 / 16 | Entre fuertes lluvias y oleaje: el panorama en México ante el huracán Polo. Una mujer trataba de recuperar pertenencias de su vivienda, dañada por el huracán Polo, en Puerto San Carlos, estado de Baja California Sur, México. - Eduardo Verdugo

Se preveía que Simón provocara lluvias torrenciales que podrían causar inundaciones y deslizamientos de tierra. Los meteorólogos estadounidenses indicaron que podrían caer entre 20 y 38 centímetros (de 8 a 15 pulgadas) de lluvia en el suroeste de México, con zonas aisladas en las que podrían registrarse hasta 63 centímetros (25 pulgadas).

Más al norte, se esperaba que la tormenta tropical Rachel llegara a Baja California, el noroeste de México y el sur de California este fin de semana. Presentaba vientos de 95 km/h (60 mph) y se preveía que se debilitara, aunque podría traer lluvias intensas a la zona.

La actividad de las tormentas tropicales ha superado la media esta temporada en el Pacífico, debido a los efectos de un fuerte fenómeno de El Niño.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

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