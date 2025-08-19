Iglesia sueca se traslada 4.8 kilómetros para evitar ser tragada por una mina

Kiruna - ¿Cómo se traslada una de las iglesias de madera más queridas de Suecia? Con un poco de ingeniería, mucha oración y algo de Eurovisión para buena suerte.

La iglesia de Kiruna, llamada Kiruna Kyrka en sueco, y su campanario se están moviendo esta semana a lo largo de una ruta de 4.8 kilómetros (3 millas) hacia el este, a un nuevo centro de la ciudad, como parte de la reubicación de la ciudad. Esto ocurre porque la mina de hierro subterránea más grande del mundo amenaza con tragarse la ciudad.

Esta semana, miles de visitantes han llegado a Kiruna, la ciudad más septentrional de Suecia, ubicada a 200 kilómetros (124 millas) por encima del Círculo Polar Ártico. Alberga a aproximadamente 23,000 habitantes, incluidos miembros del pueblo indígena sami, distribuidos en casi 19,500 kilómetros cuadrados (7,528 pies cuadrados).

PUBLICIDAD

Lena Tjärnberg, la vicaria de la iglesia, dio inicio al traslado con una bendición el martes por la mañana. El viaje está programado para finalizar el miércoles por la tarde.

En 2001, el pueblo sueco votó por la iglesia de madera como el “mejor edificio de todos los tiempos, construido antes de 1950″ en una encuesta relacionada con el Ministerio de Cultura. Construida en una colina para que los feligreses pudieran ver el resto de Kiruna, la iglesia luterana sueca fue diseñada para emular el estilo sami como un regalo de LKAB, la empresa minera estatal.

La mina de Kiruna data de 1910 y la iglesia se completó en 1912. Su exterior neogótico se considera el edificio más distintivo de la ciudad y los turistas viajaban allí regularmente antes de que se cerrara hace un año para prepararse para la reubicación. Está previsto que vuelva a abrir en la nueva ubicación a finales de 2026.

Tjärnberg dijo que el último servicio en el antiguo lugar fue agridulce. “El último día que bajas las escaleras y cierras la puerta de la iglesia, sabes que pasarán varios años antes de que puedas abrirla, y en un nuevo lugar”, dijo. “No sabemos cómo se sentirá abrir la puerta”.

El traslado de esta semana se ha convertido en un espectáculo mediático de dos días altamente coreografiado, dirigido por LKAB y con la aparición del rey Carlos XVI Gustavo de Suecia. Las actuaciones musicales incluirán un set de KAJ, la entrada de Suecia a Eurovisión 2025 que era la favorita de las casas de apuestas para ganar el concurso de este año, pero perdió ante JJ de Austria.

PUBLICIDAD

SVT, la emisora nacional de Suecia, está capitalizando la exhibición y está transmitiendo en vivo el traslado ambos días, promocionándolo como “The Great Church Walk” para aprovechar su éxito con la exhibición de primavera de “The Great Moose Migration” que ha cautivado a millones de espectadores anualmente desde 2019.

Conocida tanto por el sol de medianoche como por la aurora boreal, Kiruna y sus alrededores son un importante atractivo durante todo el año para los visitantes de la Laponia sueca. La región también cuenta con la Aurora Sky Station, el Icehotel y Kebnekaise, la montaña más alta del país nórdico.

Los turistas británicos Anita y Don Haymes ya habían viajado a Kiruna dos veces antes del viaje de este año. Cuando se enteraron del traslado de la iglesia, cambiaron su itinerario para asegurarse de estar aquí para ello. Tomaron fotografías de ella apoyada sobre vigas y ruedas esta semana antes del traslado.

“Es una hazaña asombrosa lo que están haciendo”, dijo Anita Haymes el domingo. “Será interesante verla moverse, increíble”.

Pero no todo el mundo está entusiasmado con el espectáculo de LKAB. Lars-Marcus Kuhmunen, presidente de una de las organizaciones de pastoreo de renos sami en Kiruna, dijo que los planes de LKAB para una nueva mina podrían amenazar las rutas de migración de renos y poner en peligro el sustento de los pastores en la zona.

El traslado del centro de la ciudad de Kiruna, incluida la iglesia, ha estado en marcha desde 2004. A medida que la mina se expandía más profundamente bajo tierra, los residentes comenzaron a ver grietas en edificios y carreteras. Para alcanzar una nueva profundidad de 1,365 metros (4,478 pies) y para evitar que Kiruna fuera tragada, los funcionarios comenzaron a trasladar edificios a un nuevo centro a una distancia segura de la mina.

PUBLICIDAD

Hasta julio, 25 edificios habían sido levantados sobre vigas y trasladados hacia el este. Dieciséis, incluida la iglesia, permanecen.

Con aproximadamente 40 metros (131 pies) de ancho y un peso de 672 toneladas métricas (741 toneladas), la iglesia requirió un esfuerzo adicional. Los ingenieros ampliaron una carretera principal de 9 metros a 24 metros (30 a 79 pies) y desmantelaron un viaducto para dar paso a una nueva intersección.

Un conductor, utilizando una gran caja de control, está pilotando la iglesia a través de la ruta mientras viaja aproximadamente 12 horas entre el martes y el miércoles, con una pausa cada día para fika, la tradicional pausa sueca para el café de la tarde. Se espera que se mueva a un ritmo variable entre 0.5 y 1.5 kilómetros por hora (0.31 y 0.93 millas por hora).