NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

India analiza impacto del fallo del Tribunal Supremo sobre los aranceles de Donald Trump

El Ministerio de Comercio e Industria confirmó que están “estudiando todos estos desarrollos y sus implicaciones”

21 de febrero de 2026 - 12:34 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
India declaró este sábado que está estudiando las implicaciones del fallo. (Shutterstock)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Nueva Delhi - El gobierno de la India declaró este sábado que está estudiando las implicaciones del fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos que invalida los aranceles impuestos por la administración de Donald Trump, sumándose a la cautela que recorre las principales capitales de Asia.

“La Administración de Estados Unidos ha anunciado algunos pasos. Estamos estudiando todos estos desarrollos y sus implicaciones”, señaló el Ministerio de Comercio e Industria indio en un comunicado oficial.

La invalidación de los gravámenes se produce tras la firma de un acuerdo comercial interino en el que la India consiguió que Washington redujera los gravámenes sobre sus productos del 50% inicial a un 18%, a cambio del cese de las compras de petróleo ruso.

El fallo judicial (6-3) determinó que Trump se excedió al imponer gravámenes bajo la ley IEEPA, una competencia que pertenece al Congreso. Esta decisión deja en el aire la legalidad de los aranceles que golpeaban a los productos indios.

Nueva Delhi analiza ahora si este vacío legal le permite renegociar las concesiones comerciales otorgadas a Washington o exigir compensaciones, justo cuando Trump ya ha contraatacado anunciando un nuevo arancel global del 10% bajo una base jurídica distinta.

Tags
Breaking News IndiaarancelesTribunal Supremo de Estados UnidosDonald Trump
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
