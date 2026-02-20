Pablo José Hernández ve triunfo para los consumidores con la decisión que limita el poder de Donald Trump para imponer aranceles

Washington D.C. - La decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos que declaró ilegal los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump, por medio de una ley de emergencia, representa “un triunfo para los consumidores” en Puerto Rico, afirmó este viernes el comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández.

“Los aranceles de Trump empeoraron el costo de vida para millones de estadounidenses y puertorriqueños. La decisión del Tribunal Supremo es un triunfo para los consumidores, la economía y, sobre todo, nuestro sistema de ley y orden”, indicó Hernández, quien hace caucus con los demócratas en la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

La decisión judicial emitida este viernes –uno de los golpes más duros contra la política pública de un mandatario– anula la facultad del presidente de Estados Unidos para imponer aranceles bajo la ley de poderes internacionales económicos de emergencia (IEEPA, en inglés), la cual Trump ha querido utilizar para presionar a gobiernos y por medio de la cual impuso aranceles de, al menos, 10% a muchos países.

No todos los aranceles caen bajo esa normativa. Y hay países que han alcanzado acuerdos comerciales con Estados Unidos que pretenden honrarlos.

El juez presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, advirtió que la palabra arancel no aparece en la ley IEEPA, aprobada en 1977.

“El presidente invoca la facultad extraordinaria de imponer unilateralmente aranceles de monto, duración y alcance ilimitados. A la luz de la amplitud, la historia y el contexto constitucional de dicha autoridad, debe identificar una clara autorización del Congreso para ejercerla”, indicó, en la decisión de la mayoría, que esta vez estuvo integrada por tres conservadores nombrados por republicanos y las tres liberales nombradas por demócratas, incluida la puertorriqueña Sonia Sotomayor.

Al hacer referencia a una decisión de la corte de 2022, Roberts indicó que el presidente debe tener una clara autoridad del Congreso para poder implantar política pública con importantes ramificaciones, sean económicas o políticas.

Trump –quien recibió la noticia mientras les hablaba a los gobernadores en la Casa Blanca– dijo que la decisión es “vergonzosa”. Pero, antes, funcionarios de la Casa Blanca han indicado que Trump buscará otras alternativas para mantener viva su política de imposición de aranceles.

Legisladores demócratas, por su parte, indicaron que ahora debe haber alguna forma de reembolsar los aranceles cobrados ilegalmente, incluidos los ciudadanos y las pequeñas empresas.

“Insto a la administración a que actúe con rapidez para reembolsar estos aranceles cobrados ilegalmente, y espero que los mayoristas y las grandes corporaciones trabajen para trasladar esos reembolsos a las familias y las pequeñas empresas”, dijo la senadora Jeanne Shaheen (demócrata de New Hampshire), en una declaración.

Por su parte, el speaker Mike Johnson indicó que el Congreso y la administración de Trump determinarán, en las próximas semanas, “el mejor camino hacia delante”.

El ex líder republicano del Senado Mitch McConnell (Kentucky), uno de los legisladores de su partido que se mantuvo crítico de los aranceles unilaterales de Trump, afirmó que “la Corte Suprema reafirmó la autoridad que ha recaído en el Congreso durante siglos”.