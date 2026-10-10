Intensas lluvias provocan evacuaciones e inundaciones en Chile

Una corriente de agua, barro y piedras por intensas lluvias que afectó a la comuna Las Condes, en el este de Santiago, y generó el arrastre de vehículos y buses en las calles, dejó 6 personas lesionadas y 600 hogares evacuados, informó este viernes el ministro del Interior de Chile, Claudio Alvarado.

El evento atmosférico también produjo inundaciones en los primeros niveles de la Clínica Universidad Católica, lo que obligó a la evacuación de por lo menos seis pacientes, según detalló el secretario de cartera.

“Este evento tiene su origen en una precipitación acumulada en cortos espacios de tiempo, durante la semana se acumularon casi 100 milímetros de agua que con los pulsos que se presentaron ayer en la tarde, de entre 15 y 20 milimentros, se genera este problema”, explicó Alvarado.

Tras el decreto de zona de catástrofe del presidente de Chile, José Antonio Kast, el Ejército desplegó el operativo de remoción de piedras, barro y drenaje de agua que ingresó a las viviendas del sector precordillerano que se encuentra en una pendiente.

PUBLICIDAD

El temporal afectó otros lugares de la Región Metropolitana como la comuna de Talagante, al suroeste de la capital, donde 600 hogares fueron evacuados y ahora se encuentran albergados en dos centros educativos.

“Hay entre 26 y 30 equipos en terreno, gestiones de apoyo, camiones especiales que pueden succionar barro. Con apoyo de la empresa privada el objetivo es concentrar los esfuerzos para recuperar en lo que se pueda la normalidad del área afectada”, agregó.

La directora del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), Alicia Cebrián, explicó que el episodio hace parte de un evento atmosférico que afecta desde hace varios días un tramo importante de Chile, entre las regiones de Coquimbo (centro-norte) y Los Lagos (sur).

Del evento en su totalidad Cebrián resumió un balance de “118 personas damnificadas, 147 personas albergadas que se concentra la totalidad en la Región Metropolitana, 50 personas aisladas y 6 personas lesionadas”.

Con respecto a las viviendas afectadas, de forma preliminar se registran 75 declaradas con daño mayor y 2285 con afectaciones menores.

Al ser consultada sobre la ausencia del Sistema de Alerta de Emergencia (SAE), que envía advertencias a través de celulares en contingencias como esta, la directora justificó que en el caso de Las Condes “no hubo posibilidad de generar procesos de evacuación de manera anticipada, todo lo que se hizo fue en respuesta a lo que estaba sucediendo en ese momento”.