Israel y Hamás acuerdan pausar la guerra en Gaza y liberar rehenes, dicen mediadores

Por su parte, la oficina del primer ministro israelí dijo que no se ha alcanzado un acuerdo, que siguen trabajando en los detalles.

Durante seis semanas, 33 de los casi 100 rehenes serán reunidos con sus seres queridos después de meses en cautiverio, aunque no está claro si todos están vivos. Aún no está claro exactamente cuándo y cuántos palestinos desplazados podrán regresar a lo que queda de sus hogares y si el acuerdo llevará a un fin completo de la guerra y la retirada total de las tropas israelíes de Gaza, demandas clave de Hamás para liberar a los cautivos restantes.

Habló con The Associated Press por teléfono. Su voz estaba opacada por las celebraciones. “La gente está llorando aquí. No creen que sea cierto”.