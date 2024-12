Bebé muere congelada en Gaza, mientras Israel y Hamás se acusan por demoras en la tregua

El padre de Sila Mahmoud al-Faseeh, de 3 semanas de edad, la envolvió en una manta para intentar mantenerla caliente en su tienda en el área de Muwasi, fuera de Jan Yunis, pero no fue suficiente, le dijo a The Associated Press. Mahmoud al-Faseeh dijo que la tienda no estaba sellada contra el viento y el suelo estaba frío, ya que las temperaturas del martes por la noche bajaron a 48 grados Fahrenheit. Muwasi es una zona desolada de dunas y tierras de cultivo en la costa mediterránea de Gaza.