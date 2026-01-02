Jair Bolsonaro es dado de alta y vuelve a prisión tras ocho días hospitalizado

El expresidente brasileño, Jair Bolsonaro, fue recluido este jueves nuevamente en la celda de la Policía Federal en la que cumple su condena de 27 años de prisión por golpismo, tras recibir el alta médica luego de haber sido sometido a cuatro operaciones en los ocho días en que estuvo hospitalizado.

El líder de la ultraderecha brasileña abandonó el Hospital DF Star de Brasilia a las 5:43 p.m.,hora de Brasil, y fue conducido hasta la sede de la superintendencia de la Policía Federal de la capital brasileña en una caravana de vehículos policiales con una nutrida escolta de motociclistas.

El exmandatario cumple desde noviembre su condena en una celda especial de la institución policial, que el 24 de diciembre pasado abandonó luego de que la Corte Suprema autorizara su conducción al hospital para ser sometido a una cirugía de corrección de dos hernias inguinales.

Su regreso a prisión se produjo pocas horas después de que la máxima corte rechazara la nueva petición de prisión domiciliaria por motivos humanitarios presentada por los abogados del capitán de la reserva del Ejército.

PUBLICIDAD

Los abogados alegaron que la salud del exmandatario está muy debilitada tras cuatro operaciones a las que fue sometido, ya que sus médicos aprovecharon para realizarle tres cirugías destinadas a resolverle las crisis de hipo de que se queja hace varios meses, y pidieron que se le conceda la prisión domiciliaria por motivos humanitarios y de salud.

En una rueda de prensa el miércoles, sin embargo, los médicos del líder de la ultraderecha brasileña afirmaron que, pese a que no solucionaron totalmente las crisis de hipo, la salud del expresidente está estable, por lo que autorizaron el alta.

1 / 13 | Masivo reclamo: así protestaron miles de brasileños contra proyecto que reduciría condena de Bolsonaro. Miles de brasileños se manifestaron este domingo en varias ciudades del país contra el proyecto que avanza en el Congreso que busca reducir las penas del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro y de otros participantes en los actos golpistas ocurridos tras las elecciones de 2022. - Isaac Fontana 1 / 13 Masivo reclamo: así protestaron miles de brasileños contra proyecto que reduciría condena de Bolsonaro Miles de brasileños se manifestaron este domingo en varias ciudades del país contra el proyecto que avanza en el Congreso que busca reducir las penas del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro y de otros participantes en los actos golpistas ocurridos tras las elecciones de 2022. Isaac Fontana Compartir

En la sentencia en la que negó el nuevo recurso, el magistrado Alexander de Moraes, afirmó que por ahora no se cumplen los requisitos legales para la concesión de la prisión domiciliaria, especialmente ante las reiteradas violaciones del condenado a las medidas cautelares que le fueron impuestas cuando cumplía provisionalmente la condena en su residencia.

Moraes recordó que Bolsonaro destruyó la tobillera electrónica con la que se le controlaban sus movimientos en un aparente intento de fuga.

“También se resalta que, diferentemente de lo alegado por la defensa, la situación de salud de Bolsonaro no se agravó y que, por el contrario, su estado clínico muestra mejoría de los problemas de los que se venía quejando tras la realización de nuevas cirugías electivas, como señala el informe de sus propios médicos”, afirma la sentencia.

Según sus médicos, tanto la cirugía para la corrección de las hernias inguinales a la que fue sometido el 25 de diciembre, como las tres diferentes operaciones para el bloqueo de los nervios frénicos bilaterales del diafragma con el fin de controlar sus recurrentes crisis de hipo, fueron realizadas como estaba previsto.

PUBLICIDAD

Bolsonaro fue condenado en septiembre por la Corte Suprema por “liderar” un complot para intentar “perpetuarse en el poder” después de perder las elecciones presidenciales de 2022 ante el actual gobernante, el progresista Luiz Inácio Lula da Silva.

Además de la condena, el exmandatario está inhabilitado para disputar elecciones hasta 2060.

El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, a su salida del hospital DF Star, en Brasilia (EFE/ Andre Borges/ ARCHIVO/ NO VENTAS ZONA EPA) (Andre Borges)

Pese a que cumplía su pena inicialmente en prisión domiciliaria, De Moraes ordenó su reclusión en régimen cerrado luego de que el expresidente violentara la tobillera electrónica que portaba.

Sus abogados han solicitado diversas veces que se le conceda la prisión domiciliaria por motivos humanitarios ante su delicado estado de salud, pero, hasta el momento, el Supremo ha negado todos los recursos.