Jamaica se apresura para la temporada turística mientras se recupera del paso del huracán Melissa

La temporada alta para el turismo en Jamaica está a sólo un mes de distancia y los funcionarios de la devastada isla apresuran las labores de reconstrucción tras el catastrófico paso del huracán Melissa, una tormenta de categoría 5 que destrozó el occidente del país.

Antes del impacto del huracán Melissa el 28 de octubre, el gobierno esperaba que la industria turística de Jamaica creciera un 7% durante la actual temporada de invierno y se preparaba para recibir a unos 4.3 millones de visitantes.

Ahora, los funcionarios pasan apuros para reparar hoteles y limpiar escombros en la mitad occidental de la isla con la esperanza de asegurar los dólares del turismo en el momento en que son más necesarios.

“Todavía estamos haciendo evaluaciones, pero la mayor parte del daño fue en el noroeste y suroeste”, declaró Christopher Jarrett, director de la Asociación de Hoteles y Turismo de Jamaica.

La popular área de Negril, en Westmoreland, no sufrió de daños mayores, puntualizó.

Todos los aeropuertos internacionales en Jamaica ya reanudaron operaciones y están recibiendo vuelos comerciales. Pero casi una semana después del impacto de uno de los huracanes del Atlántico más fuertes de los que se tenga registro, los funcionarios de turismo todavía intentaban obtener una imagen real del daño a su sector, un pilar de la economía de la isla.

Jarrett indicó que el grupo de cabildeo que representa a los hoteles y atracciones privadas de la isla aún no puede poner en contacto con muchos de sus miembros, especialmente en el distrito occidental de Hanover, debido a las interrupciones en los servicios de comunicación y electricidad.

“Cada miembro afectado está haciendo todo lo posible para volver a funcionar”, expresó.

En los últimos días, el ministro de Turismo Edmund Bartlett señaló que esperaba que el sector turístico de Jamaica volviera a la normalidad para el 15 de diciembre, el inicio de la temporada alta de la isla.

“Es factible para algunos y no para otros”, dijo Jarrett sobre el cronograma, señalando que las cadenas hoteleras más grandes podrían recuperarse más rápido.

Jarrett, quien opera el hotel Altamont Court de propiedad familiar con presencia en Kingston y Montego Bay, sostuvo que solo una de sus instalaciones en Montego Bay sufrió daños en el techo y que ya se inició con las reparaciones.

A pesar de la interrupción en el importante sector turístico, Jarrett señaló que no anticipa que las repercusiones económicas sean tan graves. Aseguró que muchos hoteles en la capital, Kingston, y en la ciudad de Ocho Ríos estaban operando con ganancias por la afluencia de trabajadores de ayuda y voluntarios tras el paso del huracán.

“En este momento, estamos ofreciendo descuentos, entre el 25% y el 50%, y algunos (hoteles) también están ofreciendo estancias gratuitas”, comentó Jarrett.

El turismo es la principal fuente de ingresos por divisas de Jamaica, contribuyendo un 30% combinado al PIB directa e indirectamente. Emplea a unas 175.000 personas y es un importante motor económico para otros sectores de la economía jamaicana, como la construcción, la banca y las finanzas, los servicios públicos y la agricultura.

La interrupción en el sector turístico también está afectando a muchos proveedores de bienes y servicios.

“Con algunos de los hoteles cerrados y con la falta de turistas, muchos de nosotros nos quedamos sin trabajo. Esta tormenta no sólo destruyó edificios; destrozó empleos e ingresos para muchos de nosotros y nuestras familias”, aseveró Patricia Mighten, quien trabaja en Hanover como ama de llaves de hotel.

Desrine Smith, una vendedora de artesanías en la ciudad turística de Falmouth, en el distrito noroccidental de Trelawny, compartió esos sentimientos.

“Que haya días sin turistas que vengan a comprar significa que no hay ventas y no hay dinero. Sobrevivimos de los ingresos diarios, y ahora todo es incierto”, expresó. “El huracán ha impactado fuertemente nuestros bolsillos”.

El gobierno anunció el lunes que el número de muertos por el paso del huracán subió a 32 y se tiene previsto que la cifra siga en aumento.