21 de noviembre de 2025
85°ligeramente nublado
Jamaica sufre un brote de leptospirosis tras el paso del huracán Melissa

Se han confirmado nueve casos de la enfermedad y existen 28 casos probables

21 de noviembre de 2025 - 1:56 PM

Las consecuencias del huracán en Black River, Jamaica. (Matias Delacroix)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El Ministro de Salud de Jamaica, Christopher Tufton, informó este viernes que el país está experimentando un brote de leptospirosis tras el paso del huracán Melissa, con seis muertes sospechosas hasta el momento.

RELACIONADAS

Durante una conferencia de prensa esta mañana, el ministro de Salud declaró que se han confirmado nueve casos de la enfermedad entre el 30 de octubre y el 20 de noviembre y que existen 28 casos probables.

Tufton indicó que esta cifra representa un aumento significativo en comparación con los dos a 21 casos observados en los 34 meses anteriores.

“El brote se produjo tras el paso del huracán Melissa, que creó condiciones que incrementaron el riesgo de exposición a agua y suelo contaminados”, explicó el titular de Salud.

Cuando aún era tormenta tropical, Melissa se desplazaba lentamente por el Caribe central durante el pasad fin de semana.Vehículos transitan por la avenida John F. Kennedy bajo la lluvia provocada por el huracán Melissa este lunes, en Santo Domingo (República Dominicana). EFE/ Orlando Barría Trabajadores removieron árboles caídos y escombros para abrir paso a un convoy que transporta ayuda hacia Black River, una zona afectada por el huracán Melissa, mientras avanza por Holland Bamboo, en Jamaica.
1 / 93 | Catastrófico: así fue el paso del huracán Melissa por el Caribe. Cuando aún era tormenta tropical, Melissa se desplazaba lentamente por el Caribe central durante el pasad fin de semana. - Ricardo Hernandez

La leptospirosis se transmite generalmente por exposición a la orina o fluidos corporales de animales infectados.

El Gobierno de Jamaica anunció ayer la creación de la Autoridad Nacional de Reconstrucción y Resiliencia (NARA, en inglés) para dirigir, coordinar y acelerar los esfuerzos de reconstrucción en el país caribeño tras el paso del Melissa.

El Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) estimaron el miércoles que los daños provocados por Melissa en Jamaica ascienden a $8,800 millones, una cifra equivalente al 41 % del PIB de 2024, lo que lo convierte en el huracán más costoso en la historia registrada del país.

Melissa tocó tierra en el suroeste de Jamaica, cerca de New Hope, con vientos máximos sostenidos estimados de 185 mph.No obstante, en boletines posteriores, el huracán debilitó la potencia de sus vientos a 150 mph, llevándolo a categoría 4.Una mujer camina entre escombros en Santa Cruz, St Elizabeth, Jamaica.
1 / 39 | En imágenes: así fue el impacto del huracán Melissa en Jamaica. Melissa tocó tierra en el suroeste de Jamaica, cerca de New Hope, con vientos máximos sostenidos estimados de 185 mph. - Rudolph Brown

Además, de acuerdo a los datos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Melissa ha destruido o dañado gravemente el 10 % de los edificios en Jamaica y ha dejado más de 4.8 millones de toneladas de escombros en la isla, suficientes para llenar 480,000 camiones.

Según los últimos datos del Gobierno jamaicano, al menos 45 personas murieron a causa del huracán, de categoría 5, y 15 continúan desaparecidas.

ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
