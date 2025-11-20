Opinión
20 de noviembre de 2025
83°lluvia ligera
NoticiasEl Tiempo
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Nuevo récord: Melissa registra ráfaga de 252 mph, la más fuerte medida dentro de un huracán

El dato fue confirmado por el Centro Nacional para la Investigación Atmosférica (NCAR, por sus siglas en inglés)

20 de noviembre de 2025 - 9:20 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Huracán Melissa. (NHC/NOAA)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

La furia del huracán Melissa no solo quedó marcada por su paso devastador por el Caribe. En medio del ciclón, un instrumento meteorológico lanzado desde un avión cazahuracanes registró una ráfaga de 252 millas por hora, lo que ahora se confirmó como la ráfaga de viento más alta medida dentro de un huracán.

RELACIONADAS

La información fue publicada por el Centro Nacional para la Investigación Atmosférica (NCAR, por sus siglas en inglés), de la Fundación Nacional de Ciencias de Estados Unidos (NSF, por sus siglas en inglés).

“No se refiere a vientos sostenidos. No son vientos de superficie. No es lo que se sintió a nivel del suelo”, explicó a El Nuevo Día, el meteorólogo Emmanuel Torres, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM).

“Pero, ciertamente, es un dato curioso que es reflejo de lo impresionante que fue el huracán Melissa”, destacó.

Black River, Jamaica, antes del huracán Melissa. (Photo by Satellite image �2025 Vantor / AFP) Imagen tomada el 29 de octubre tras el paso de Melissa. Black River, Jamaica. (Photo by Satellite image �2025 Vantor / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / SATELLITE IMAGE �2025 VANTOR" - HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTSBlack River, Jamaica, antes y después. (Photo by Satellite image �2025 Vantor / AFP)
1 / 16 | FOTOS : El desastre del huracán Melissa en Jamaica visto desde arriba. Black River, Jamaica, antes del huracán Melissa. (Photo by Satellite image �2025 Vantor / AFP) - AFP

De acuerdo con NCAR, mientras Melissa se acercaba a Jamaica, desde la aeronave se lanzaron varias sondas de caída, un dispositivo que recopila información en tiempo real meintras cae con un paracaídas hacia el mar.

Según la entidad, minutos antes de tocar el agua, uno de ellos envió una lectura que sorprendió a la tripulación del cazahuracanes: una ráfaga de 252 mph.

Inicialmente, el Centro Nacional de Huracanes (CNH) tomó la medida con cautela y la refirió al NCAR que, posteriormente, confirmó que la información recopilada era consistente y correcta.

Escalofriante video en el ojo del huracán Melissa

Escalofriante video en el ojo del huracán Melissa

Esto fue lo que vieron en el interior del catastrófico ciclón categoría 5 mientras se acerca a Jamaica.

Dicha cifra supera el recórd establecido, en 2010, por el tifón Megi que registró una ráfaga de 248 mph captada por una sonda de caída.

La fuerza de Melissa también quedó evidenciada cuando, el 28 de octubre, la Fuerza Aérea estadounidense informó que un avión cazahuracanes regresó a su base en la isla de Curaçao tras experimentar turbulencias “más fuertes de lo normal” al ingresar al ojo del ciclón.

Melissa, el ciclón de mayor intensidad esta temporada en el Atlántico, entró a Jamaica cerca de New Hope, en el suroeste de la isla, convertido en un huracán de categoría 5.

Tras su catastrófico paso por Haití y Jamaica, dejó decenas de muertes al mismo tiempo que desplazó a miles de sus horgares en Cuba.

Cuando aún era tormenta tropical, Melissa se desplazaba lentamente por el Caribe central durante el pasad fin de semana.Vehículos transitan por la avenida John F. Kennedy bajo la lluvia provocada por el huracán Melissa este lunes, en Santo Domingo (República Dominicana). EFE/ Orlando Barría Trabajadores removieron árboles caídos y escombros para abrir paso a un convoy que transporta ayuda hacia Black River, una zona afectada por el huracán Melissa, mientras avanza por Holland Bamboo, en Jamaica.
1 / 93 | Catastrófico: así fue el paso del huracán Melissa por el Caribe. Cuando aún era tormenta tropical, Melissa se desplazaba lentamente por el Caribe central durante el pasad fin de semana. - Ricardo Hernandez
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
