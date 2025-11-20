Nuevo récord: Melissa registra ráfaga de 252 mph, la más fuerte medida dentro de un huracán

La furia del huracán Melissa no solo quedó marcada por su paso devastador por el Caribe. En medio del ciclón, un instrumento meteorológico lanzado desde un avión cazahuracanes registró una ráfaga de 252 millas por hora, lo que ahora se confirmó como la ráfaga de viento más alta medida dentro de un huracán.

La información fue publicada por el Centro Nacional para la Investigación Atmosférica (NCAR, por sus siglas en inglés), de la Fundación Nacional de Ciencias de Estados Unidos (NSF, por sus siglas en inglés).

“No se refiere a vientos sostenidos. No son vientos de superficie. No es lo que se sintió a nivel del suelo”, explicó a El Nuevo Día, el meteorólogo Emmanuel Torres, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM).

“Pero, ciertamente, es un dato curioso que es reflejo de lo impresionante que fue el huracán Melissa”, destacó.

De acuerdo con NCAR, mientras Melissa se acercaba a Jamaica, desde la aeronave se lanzaron varias sondas de caída, un dispositivo que recopila información en tiempo real meintras cae con un paracaídas hacia el mar.

Según la entidad, minutos antes de tocar el agua, uno de ellos envió una lectura que sorprendió a la tripulación del cazahuracanes: una ráfaga de 252 mph.

Inicialmente, el Centro Nacional de Huracanes (CNH) tomó la medida con cautela y la refirió al NCAR que, posteriormente, confirmó que la información recopilada era consistente y correcta.

Dicha cifra supera el recórd establecido, en 2010, por el tifón Megi que registró una ráfaga de 248 mph captada por una sonda de caída.

La fuerza de Melissa también quedó evidenciada cuando, el 28 de octubre, la Fuerza Aérea estadounidense informó que un avión cazahuracanes regresó a su base en la isla de Curaçao tras experimentar turbulencias “más fuertes de lo normal” al ingresar al ojo del ciclón.

Melissa, el ciclón de mayor intensidad esta temporada en el Atlántico, entró a Jamaica cerca de New Hope, en el suroeste de la isla, convertido en un huracán de categoría 5.

Tras su catastrófico paso por Haití y Jamaica, dejó decenas de muertes al mismo tiempo que desplazó a miles de sus horgares en Cuba.