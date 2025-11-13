Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
13 de noviembre de 2025
85°lluvia ligera
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Jamaica impone toque de queda en las áreas más afectadas por el huracán Melissa

La medida afecta a varias áreas de las parroquias de Manchester, Saint Elizabeth y Westmoreland

13 de noviembre de 2025 - 11:05 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Durante el toque de queda, los residentes deben permanecer en sus hogares. (AFP VIDEOGRAPHICS)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Las autoridades de Jamaica impusieron un toque de queda hasta mañana, viernes, en zonas de los distritos del suroeste de la isla, los más devastados por el huracán Melissa.

Según el comunicado de la Fuerza Policial de Jamaica (JCF, en inglés), la medida afecta a varias áreas de las parroquias de Manchester, Saint Elizabeth y Westmoreland, donde se están llevando a cabo operativos de seguridad.

El toque de queda, que se aplicó en la noche del miércoles al jueves y de nuevo hoy, está vigente desde las 22:00 hora local (03:00 GMT) hasta las 6:00 hora local (11:00 GMT).

Durante el toque de queda, los residentes deben permanecer en sus hogares, con excepción de los trabajadores esenciales o las personas que cuenten con autorización escrita del comandante en el terreno.

Melissa, que impactó Jamaica el pasado 28 de octubre como huracán categoría 5, ha causado en el país al menos 45 muertos y daños estimados en entre 6,000 y 7,000 millones de dólares.

En el suroeste de la isla, gran parte de las viviendas y la infraestructura han quedado destruidas. Se han registrado saqueos, entre otros problemas de seguridad, debido a la falta de electricidad, agua y comida.

Tags
Breaking NewsJamaica
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 13 de noviembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: