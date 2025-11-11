Padre e hija misioneros mueren al estrellarse una avioneta que llevaría ayuda a Jamaica

Un padre misionero cristiano y su hija murieron al estrellarse en un barrio del sur de Florida una avioneta que se dirigía a una misión de socorro por el huracán en Jamaica.

La organización cristiana Ignite the Fire identificó a las dos víctimas del accidente del lunes por la mañana como el fundador del grupo, Alexander Wurm, de 53 años, y su hija Serena Wurm, de 22.

La pareja llevaba ayuda humanitaria a Jamaica, según la organización, cuando el avión Beechcraft King Air en el que viajaban se estrelló contra un estanque en una zona residencial de Coral Springs, suburbio de Fort Lauderdale, y no alcanzó a ver ninguna casa. Hasta el martes por la mañana, los investigadores no habían informado de más víctimas.

Ignite el Fuego" se dedica a “capacitar a los jóvenes a través de las misiones y la evangelización en todo el Caribe”, según el sitio web de la organización. Un comunicado en las redes sociales del grupo describe a la familia Wurm como apasionada de la labor humanitaria y de su fe cristiana.

“Juntos, su viaje final encarnó el desinterés y el coraje, recordándonos el poder del servicio y el amor”, reza el comunicado, que añade: “Descansad en paz, Alexander y Serena: vuestra luz perdura en todas las vidas que cambiasteis”.

El avión turbohélice se estrelló poco después de despegar del Aeropuerto Ejecutivo de Fort Lauderdale, aproximadamente a las 10:14 a.m. del lunes, según informaron las autoridades, y la policía y los bomberos de rescate acudieron al lugar del accidente apenas cinco minutos después.

Según los registros de la Administración Federal de Aviación (FAA), el avión fue fabricado en 1976 y su propietario registrado figura como International Air Services, una empresa que se promociona a sí misma como especializada en proporcionar acuerdos de fideicomiso a ciudadanos no estadounidenses que les permiten registrar sus aviones en la FAA. Una persona que contestó al teléfono de la empresa el lunes por la tarde se negó a responder a las preguntas de un periodista, declarando “sin comentarios” y dando por finalizada la llamada telefónica.

Las publicaciones de Alexander Wurm en las redes sociales en los últimos días sugerían que el evangelista había adquirido recientemente el avión para promover su labor misionera en el Caribe, describiendo la aeronave como “un King Air antiguo con motores nuevos” y “perfecto” para transportar las entregas de generadores, baterías y materiales de construcción de su organización a Jamaica.

“Soy piloto desde 2005 y sentí que el ministerio Ignite debía tener un avión de misiones si quería bendecir eficazmente el Caribe”, escribió Wurm en un post en las redes sociales el 2 de noviembre.

“¡Perfecto para la misión de llevar artículos de socorro a Montego Bay y el avión está listo justo a tiempo!”, añadió.

Fotos y vídeos en las redes sociales muestran a Wurm posando para una foto en la cabina del avión y descargando cajas de suministros del avión repleto con equipos de voluntarios.

El sitio web de seguimiento de vuelos FlightAware muestra que el avión hizo otros cuatro viajes hacia o desde Jamaica en la última semana, viajando entre George Town, en las Islas Caimán, y Montego Bay y Negril, en Jamaica, antes de aterrizar en Fort Lauderdale el viernes.

El condado de Broward, de donde despegó el avión y donde se estrelló, alberga una vibrante comunidad caribeña-americana que se puso en marcha para recoger suministros de socorro tras el paso del huracán Melissa, que dejó una estela de destrucción en el Caribe.