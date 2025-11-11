Tribunal de Carolina del Sur rechaza detener ejecución de hombre convicto por tres asesinatos

El más alto tribunal de Carolina del Sur se ha negado a detener la ejecución de un hombre que mató a tres personas durante cinco días hace más de 20 años mientras dejaba mensajes de burla para la policía en la sangre de una de sus víctimas.

Está previsto que Stephen Bryant, de 44 años, muera el viernes a las 18.00 horas fusilado en una prisión de Columbia.

Los abogados de Bryant presentaron un último recurso alegando que el juez que lo condenó a muerte nunca tuvo en cuenta hasta qué punto su cerebro estaba dañado por el consumo de alcohol y drogas de su madre durante el embarazo.

Rechazado el último recurso de Stephen Bryant

Pero el Tribunal Supremo de Carolina del Sur rechazó esa apelación a última hora del lunes escribiendo que incluso si la defensa de Bryant hubiera investigado más sobre si padecía el Trastorno del Espectro Alcohólico Fetal, simplemente habría dado una razón diferente para sus problemas sin cambiar el resultado de una sentencia de muerte.

“En cualquier caso, (Bryant) demostró un alto nivel de planificación, toma de decisiones y cálculo”, escribieron los jueces en la decisión unánime del lunes.

Bryant será ejecutado por matar a Willard “TJ” Tietjen en su casa en octubre de 2004. Según los investigadores, Bryant quemó los ojos de Tietjen con cigarrillos después de dispararle y pintó “catch me if u can” (atrápame si puedes) y otros mensajes burlones en la pared con la sangre de la víctima.

Los fiscales dijeron que también disparó y mató a dos hombres a los que estaba dando paseos cuando salieron de su camión para orinar durante cinco días que aterrorizaron al condado de Sumter.

Apelación detalló abusos y que la madre de Bryant bebió estando embarazada

En lo que puede ser su última apelación. Los abogados de Bryant dijeron que, si bien su equipo de defensa original dijo que estaba nervioso en los meses anteriores a los asesinatos porque no podía dejar de pensar en haber sido abusado sexualmente por familiares cuando era niño, no detallaron cómo ese abuso había afectado su capacidad para ajustarse a la ley.

Los abogados de Bryant dijeron que no se le hizo un escáner cerebral completo antes de su juicio de 2008 que podría haber identificado daños en el útero que nunca se repararon, según los documentos judiciales.

También incluyeron lo que dijeron que eran pruebas recién descubiertas, incluida una entrevista de 2024 con un psicólogo clínico en la que Bryant describió los abusos que sufrió por parte de familiares varones, su madre, la esposa de un predicador y varias strippers de su barrio antes de convertirse en adolescente.

Los jueces se pusieron del lado de los fiscales, que afirmaron que los tres asesinatos, junto con otro tiroteo y dos robos en su mayoría a lo largo de caminos de tierra en el condado rural de Sumter, al este de Columbia, no fueron crímenes impulsivos de un cerebro dañado, sino metódicos y astutos.

Bryant aún puede pedir al gobernador que reduzca su condena de muerte a cadena perpetua en una decisión que, de tomarse, no se anunciará hasta minutos antes del comienzo de la ejecución. Ningún gobernador de Carolina del Sur ha concedido clemencia en la era moderna de la pena de muerte.

Stephen Bryant ha elegido morir fusilado

Bryant será el tercer hombre ejecutado por pelotón de fusilamiento en Carolina del Sur este año.

Las luchas por encontrar fármacos para la inyección letal llevaron a una pausa involuntaria de 13 años en las ejecuciones y a los legisladores estatales a introducir el método que a menudo se asocia con motines y deserciones en los ejércitos, como justicia fronteriza en el Viejo Oeste estadounidense o como herramienta de terror y represión política en la antigua Unión Soviética y la Alemania nazi.

Fuera de Carolina del Sur, sólo otros tres presos han sido ejecutados por pelotón de fusilamiento en Estados Unidos desde 1977. Todos fueron en Utah, el más reciente Ronnie Lee Gardner en 2010.

La ejecución de Bryant será la séptima en Carolina del Sur desde que se reanudaron las ejecuciones en septiembre de 2024. Todas las demás han optado por la ejecución mediante inyección letal después de que el estado pudiera obtener el fármaco necesario gracias a una ley de secreto. El estado también dispone de una silla eléctrica.

