Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
11 de noviembre de 2025
87°nubes dispersas
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Obama sorprende a veteranos de guerra en Corea y Vietnam a su llegada a Washington DC

El expresidente les estrechó la mano a los 69 veteranos y les entregó la Moneda Presidencial de Desafío

11 de noviembre de 2025 - 1:02 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Barack Obama saluda a uno de los veteranos que llegaron en el vuelo de honor a Washington DC. (X / Barack Obama)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Nueva York - El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, sorprendió a un grupo de veteranos de las guerras de Corea y Vietnam que llegaron a Washington DC en el Vuelo de Honor el pasado fin de semana, según un video compartido este martes por el exmandatario demócrata en sus redes sociales.

“En vísperas del Día de los Veteranos, tuve el honor de dar la bienvenida a un grupo de veteranos y sus familias a su llegada a Washington D.C.”, indicó Obama en X.

En el video junto al mensaje, se puede ver cómo Obama sorprende a los pasajeros al decir: “Hola a todos” desde los altavoces del avión.

“Solo quería darles las gracias”, continuó el ex jefe de Estado a medida que algunos veteranos se quedaban boquiabiertos.

Al bajar del avión, Obama les estrechó la mano a los 69 veteranos y les entregó una Moneda Presidencial de Desafío, un símbolo de su gratitud personal por sus sacrificios.

“A todos aquellos que sirvieron valientemente a nuestra nación, gracias a ustedes y a sus familias por su extraordinario servicio. Los sacrificios que todos ustedes han hecho para proteger a nuestro país serán honrados, hoy y siempre”, escribió Obama en su mensaje.

Por su parte, el también expresidente demócrata Joe Biden (2021-2025) escribió en sus redes: “Siempre he dicho que nuestra nación tiene una obligación sagrada: preparar a quienes enviamos a situaciones de peligro, apoyar a sus seres queridos cuando están fuera y proveer para ellos y sus familias cuando regresan a casa”.

“En este Día de los Veteranos, honramos a todos los valientes hombres y mujeres que respondieron al llamado a servir y defender. Nuestra nación es más fuerte y nuestra democracia más segura gracias a su servicio y sacrificio”, añadió Biden.

Hoy, el presidente de EE.UU., Donald Trump, participará en una ceremonia de ofrenda floral y pronunciará un discurso en el Cementerio Nacional de Arlington, un camposanto militar emblemático en Virginia, que alberga a más de 400.000 veteranos.

Tags
Barack Obama
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 11 de noviembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: