12 de noviembre de 2025
78°nubes dispersas
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Cifra de muertes por huracán Melissa en Jamaica sube a 45, más 15 desaparecidos

La tormenta desplazó a 30,000 familias, con 1,100 personas que aún viven en 88 refugios de emergencia que permanecen abiertos

12 de noviembre de 2025 - 10:31 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Se prevé que el número de víctimas aumente mientras los funcionarios aún intentan llegar a dos pueblos que permanecen aislados desde que la catastrófica tormenta de categoría 5 tocó tierra en el oeste de Jamaica el 28 de octubre. (Matias Delacroix)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

El número de muertes confirmadas por el huracán Melissa en Jamaica aumentó a 45, mientras que otras 15 personas continúan desaparecidas, informaron las autoridades el martes.

Se prevé que el número de víctimas aumente mientras los funcionarios aún intentan llegar a dos pueblos que permanecen aislados desde que la catastrófica tormenta de categoría 5 tocó tierra en el oeste de Jamaica el 28 de octubre.

Helicópteros han estado lanzando alimentos y otros suministros básicos en esas dos comunidades, afirmó Alvin Gayle, director general de la oficina de gestión de emergencias de Jamaica.

Manifestó que la tormenta ha desplazado a 30,000 familias, con 1,100 personas que aún viven en 88 refugios de emergencia que permanecen abiertos.

El huracán Melissa arrasó con varias comunidades en Jamaica. Una de las más afectadas fue Black River.
1 / 16 | FOTOS: Huracán Melissa devasta comunidades completas en Jamaica. El huracán Melissa arrasó con varias comunidades en Jamaica. Una de las más afectadas fue Black River. - RICARDO MAKYN

El portavoz adjunto de la ONU, Farhan Haq, dijo que una de las principales inquietudes es proveer albergue, y que 40.000 lonas que no se pueden entregar debido a caminos dañados y bloqueados.

Más de 30 caminos siguen bloqueados mientras los equipos continúan removiendo escombros, comentó Gayle.

Los funcionarios señalaron que el 50% de los clientes tienen servicio de telefonía móvil, y más del 70% ahora tienen agua.

Mientras tanto, los equipos han restaurado la electricidad a más del 60% de los clientes.

“Este es un hito sólido dado el alcance de la destrucción”, expresó Hugh Grant, presidente y director general de la compañía eléctrica de Jamaica.

Indicó que el martes se restauró la electricidad en el aeropuerto internacional de Montego Bay.

El huracán Melissa fue uno de los huracanes más fuertes registrados en el Atlántico. Devastó la región occidental de Jamaica y luego tocó tierra en el este de Cuba, donde destruyó hogares y cultivos.

Haq dijo que más de 54.000 personas en Cuba no han podido regresar a sus hogares, incluyendo 7.500 que viven en refugios oficiales. Señaló que el número de instalaciones de salud afectadas ha aumentado de 460 a más de 600, mientras que el número de hogares dañados ha subido de 60.000 a 90.000.

La tormenta también desató fuertes inundaciones en el suroeste de Haití, donde se le atribuyen al menos 43 muertes. Petit Goâve fue una de las comunidades más afectadas en esa región, donde funcionarios del Programa Mundial de Alimentos de la ONU estaban distribuyendo alimentos a más de 40.000 personas.

La ayuda ha estado llegando a las tres naciones mientras las personas luchan por recuperarse de la tormenta.

El lunes, el gobierno de Estados Unidos anunció 10 millones de dólares adicionales en fondos para Jamaica y otros 2,5 millones para Haití, para un total de casi 37 millones para las naciones afectadas, incluyendo Cuba y las Bahamas.

