Nueve personas resultan heridas tras el descarrilamiento de un tren en Buenos Aires

Nueve personas resultaron heridas este martes por el descarrilamiento de un tren de pasajeros en el oeste de la ciudad de Buenos Aires, informaron fuentes oficiales, que precisaron que ninguno de los afectados sufrió heridas graves.

El descarrilamiento, cuya causa aún se desconoce, se registró en la tarde de este martes en una formación de la línea de tren Sarmiento que se dirigía desde la capital argentina hacia la localidad bonaerense de Moreno.

Según fuentes oficiales consultadas por EFE, el incidente se produjo cuando la formación se descalzó de la vía a la altura del barrio capitalino de Liniers, en el oeste de la ciudad de Buenos Aires.

“Hasta el momento no se registran heridos de gravedad”, indicaron.

En el sitio se hizo presente personal de la empresa Trenes Argentinos, del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) de Buenos Aires y de fuerzas de seguridad.

PUBLICIDAD

En declaraciones a periodistas en el lugar del incidente, el director del SAME, Alberto Crescenti, precisó que fueron rescatados 19 pasajeros, de los cuales nueve fueron trasladados a diversos hospitales con heridas de mediana complejidad.

“Lo más importante es que no hay víctimas fatales”, recalcó Crescenti, que dio por finalizado el operativo de asistencia médica en el lugar.