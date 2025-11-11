Opinión
11 de noviembre de 2025
Nueve personas resultan heridas tras el descarrilamiento de un tren en Buenos Aires

El incidente se produjo cuando la formación se descalzó de la vía a la altura del barrio capitalino de Liniers

11 de noviembre de 2025 - 6:37 PM

La causa del descarrilamiento fue una roca que cayó sobre las vías y contra la que chocó el convoy. (Archivo)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Nueve personas resultaron heridas este martes por el descarrilamiento de un tren de pasajeros en el oeste de la ciudad de Buenos Aires, informaron fuentes oficiales, que precisaron que ninguno de los afectados sufrió heridas graves.

El descarrilamiento, cuya causa aún se desconoce, se registró en la tarde de este martes en una formación de la línea de tren Sarmiento que se dirigía desde la capital argentina hacia la localidad bonaerense de Moreno.

Según fuentes oficiales consultadas por EFE, el incidente se produjo cuando la formación se descalzó de la vía a la altura del barrio capitalino de Liniers, en el oeste de la ciudad de Buenos Aires.

“Hasta el momento no se registran heridos de gravedad”, indicaron.

En el sitio se hizo presente personal de la empresa Trenes Argentinos, del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) de Buenos Aires y de fuerzas de seguridad.

En declaraciones a periodistas en el lugar del incidente, el director del SAME, Alberto Crescenti, precisó que fueron rescatados 19 pasajeros, de los cuales nueve fueron trasladados a diversos hospitales con heridas de mediana complejidad.

“Lo más importante es que no hay víctimas fatales”, recalcó Crescenti, que dio por finalizado el operativo de asistencia médica en el lugar.

El resto de los pasajeros de la formación salieron por sus propios medios.

Tags
Breaking NewsBuenos AiresTrenes
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
