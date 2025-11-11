Opinión
Suscriptores
11 de noviembre de 2025
86°nubes rotas
Mundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Venezuela despliega a 200,000 militares para enfrentar las “amenazas” de Estados Unidos

El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, realizó el anuncio a través del canal estatal Venezolana de Televisión

11 de noviembre de 2025 - 3:05 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Un soldado se sienta en un vehículo blindado durante ejercicios militares en Caracas, Venezuela, el sábado 20 de septiembre de 2025. (Foto AP/Ariana Cubillos) (Ariana Cubillos)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Caracas - El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, informó que este martes se han movilizado 200,000 militares en todo el país como parte unos nuevos ejercicios de preparación ante las “amenazas” de Estados Unidos, que mantiene un despliegue naval y aéreo en aguas del mar Caribe próximas a la nación suramericana.

RELACIONADAS

“Se han desplegado casi 200,000 efectivos en todo el territorio nacional para este ejercicio y debo decir que esto no va en desmedro del despliegue cotidiano que lleva el Comando Estratégico Operacional (...) combatiendo con todo las demás amenazas”, señaló Padrino López en declaraciones al canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Este martes, el Ejecutivo de Nicolás Maduro anunció un nuevo despliegue militar para enfrentar lo que considera como “amenazas imperiales”, en referencia a Estados Unidos.

El titular de Defensa indicó horas antes, a través de un comunicado publicado en Instagram, que el despliegue comenzó este martes a las 04:00 hora local (08:00 GMT) y terminará mañana, miércoles.

Esta movilización incluye “medios terrestres, aéreos, navales, fluviales y misilísticos (sic)”, así como sistemas de armas, unidades militares, la Milicia Bolivariana, órganos de seguridad ciudadana y comandos para la defensa integral, de acuerdo con Padrino López.

De igual manera, prosiguió, se “activarán completamente los Órganos de Dirección para la Defensa Integral (ODDI) en todos los estados y entidades federales y municipales”.

Según Estados Unidos, ya son 75 los fallecidos y una veintena de embarcaciones destruidas en la operación que lleva a cabo en aguas del Caribe y luego ampliada al Pacífico, defendida por la Administración del presidente Donald Trump como una campaña contra el tráfico de drogas.

El gobierno de Maduro ha denunciado, sin embargo, que esta presencia militar es un plan para propiciar un “cambio de régimen” e imponer en Venezuela una autoridad “títere” con la que Estados Unidos pueda “apoderarse” de sus recursos naturales, principalmente el petróleo.

Tags
Breaking NewsEstados UnidosVenezuelaEjército de Estados Unidos
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
