4 de noviembre de 2025
El papa pide “buscar el diálogo” para resolver las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela

El pontífice aseguró que “con la violencia no venceremos”

4 de noviembre de 2025 - 6:47 PM

León XIV aprovechó además que este martes se celebra el Día de las Fuerzas Armadas en Italia para felicitar a los militares y recordar que “los países tienen el derecho de tener fuerzas armadas para defender la paz, para construir la paz”. (MAURIZIO BRAMBATTI)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El papa León XIV instó este martes a “buscar el diálogo” para encontrar una solución a los problemas entre Estados Unidos y Venezuela en el mar del Caribe, e insistió en que “con la violencia no venceremos”, al ser preguntado por periodistas tras los recientes ataques en la zona.

“Lo más importante es buscar el diálogo”, afirmó el pontífice al ser consultado sobre la creciente tensión entre Caracas y Washington, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, asegurara el domingo que “no cree” que Estados Unidos vaya a entrar en guerra con Venezuela.

En su comparecencia ante la prensa al salir de su residencia de Castel Gandolfo, en las cercanías de Roma, el pontífice también se refirió a la situación en Oriente Medio, donde dijo que la paz “es muy frágil” y debe basarse en “la justicia de todos los pueblos”.

“Gracias a Dios, al menos la primera fase del acuerdo de paz sigue adelante, pero es muy frágil. Es necesario ver cómo avanzar hacia la segunda parte, abordar el tema del gobierno y garantizar los derechos de todos”, explicó.

“El tema de Cisjordania es complejo: Israel había dicho una cosa y luego a veces se hace otra. Debemos tratar de trabajar juntos por la justicia y por todos los pueblos”, concluyó.

León XIV aprovechó además que este martes se celebra el Día de las Fuerzas Armadas en Italia para felicitar a los militares y recordar que “los países tienen el derecho de tener fuerzas armadas para defender la paz, para construir la paz”.

Durante el mismo encuentro informal, León XIV fue preguntado por el derrumbe parcial de una torre medieval en Roma ocurrido el lunes durante unos trabajos de restauración, en el que murió un operario.

El papa destacó que “es un derecho del ser humano tener un trabajo digno” que permita “ganar el sustento para el bien de la familia” y expresó su preocupación por “la seguridad laboral, un tema que afecta no solo a Italia, sino al mundo entero”.

Breaking NewsPapa León XIVEstados UnidosVenezuelaDonald TrumpNicolás Maduro
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
