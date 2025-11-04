Opinión
4 de noviembre de 2025
Temor y miseria: sobrevivientes del terremoto en Afganistán pasan la noche al aire libre

El terremoto de magnitud 6.3 causó la muerte de más de 20 personas y cientos de heridos

4 de noviembre de 2025 - 10:19 AM

Terremoto daña la histórica Mezquita Azul en Afganistán. (Sirat Noori)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

KABUL, Afganistán — Los sobrevivientes de un poderoso terremoto en el norte de Afganistán, que causó la muerte de más de 20 personas e hirió a cientos, estaban excavando el martes entre los escombros de sus hogares, tratando de rescatar las pertenencias que podían después de pasar la noche al aire libre en el frío glacial.

Se pronosticaba lluvia para la región, lo que agravaba aún más la miseria de los sobrevivientes.

El terremoto de magnitud 6.3 azotó justo antes de la 1 a.m., hora local del lunes, con un epicentro a 22 kilómetros (13.67 millas) al oeste-suroeste de la ciudad de Khulm, en la provincia de Samangan. La Autoridad Nacional de Gestión de Desastres de Afganistán dijo que, para el martes por la mañana, el número de muertos era de 21, mientras que otras 819 personas habían resultado heridas, 25 de ellas de gravedad.

El temblor también dañó sitios históricos, incluida la famosa Mezquita Azul de Afganistán en la ciudad norteña de Mazar-e-Sharif, que es uno de los hitos religiosos más venerados de Afganistán, y el Palacio Bagh-e-Jahan Nama en Khulm.

El minarete de la Mezquita Azul resultó gravemente dañado, mientras que algunos ladrillos y azulejos se habían caído de algunas de las paredes de la mezquita y aparecieron grietas en otras partes del sitio centenario, dijo Mahmoodullah Zarar, jefe de Información y Cultura de la provincia de Balkh.

‘El Santuario Sagrado es un monumento valioso de los valores islámicos y la historia de la era islámica, ... (y) necesita urgentemente reparación y restauración’, dijo, y agregó que la información sobre los daños se había compartido con el ministerio de arte y cultura.

La mezquita es un importante lugar de reunión durante los festivales islámicos y culturales.

El monumento histórico más dañado en la provincia fue el Palacio Bagh-e Jehan Nama del siglo XIX, dijo Firozuddin Munib, jefe de Información y Cultura de la provincia de Samangan. El palacio, construido entre 1890 y 1892, y sus jardines contiguos son un sitio popular para los visitantes.

‘La restauración de este palacio es muy importante porque se acerca el invierno y la zona es fría, y está lloviendo, lo que puede causar más daños’, dijo Munib, y agregó que el terremoto provocó el colapso de un muro circundante y una torre, y también provocó grietas en el palacio y otras torres.

En Khulm, las réplicas sacudieron a los sobrevivientes, que pasaron la noche al aire libre.

‘La gente todavía está asustada por el terremoto de anoche porque se sintieron pequeños temblores durante el día’, dijo el residente local Asadullah Samangani. ‘Pasamos la noche en campo abierto anoche, el clima era muy frío, no pudimos dormir, sentimos que habrá otro terremoto ahora’.

Dijo que las autoridades habían enviado tiendas de campaña y artículos de primera necesidad, pero que su casa estaba ‘completamente destruida, no quedó nada intacto para usar. Todos nuestros hijos estaban enfermos por la mañana porque habíamos pasado la noche en el frío, y todos los artículos del hogar estaban bajo los escombros’.

‘Gente de otras áreas vino a ayudar, pero nuestras pertenencias todavía están bajo los escombros y dañadas. Nuestras mujeres enfrentan grandes dificultades, no tenemos un baño y no tenemos un lugar donde nuestras mujeres puedan pasar la noche’.

Los equipos de rescate todavía estaban operando en algunas áreas el martes, y se esperaba que terminaran al final del día.

La Organización Mundial de la Salud dijo que se habían reportado daños parciales en varios centros de salud, mientras que el laboratorio del Hospital Provincial de Samangan se había derrumbado, destruyendo equipos médicos críticos. Las operaciones de respuesta de emergencia con equipos de salud y unidades de rescate estaban en curso, dijo.

El empobrecido Afganistán a menudo enfrenta dificultades para responder a los desastres naturales, especialmente en regiones remotas. Los edificios tienden a ser construcciones bajas, en su mayoría de concreto y ladrillo, con casas en áreas rurales y periféricas hechas de ladrillos de barro y madera, muchas mal construidas.

En agosto, un terremoto en el este de Afganistán mató a más de 2,200 personas.

