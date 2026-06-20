Expertos destacan reforma económica de Cuba

Un día después de que el Parlamento cubano aprobara la mayor reforma económica desde el triunfo de la revolución, expertos dijeron que las medidas eran positivas, mientras el nieto de Raúl Castro, uno de los negociadores con Estados Unidos, reiteró que la isla — actualmente bajo cerco energético de Washington — no representa ninguna amenaza para el vecino país.

En su primera entrevista desde que comenzaron las conversaciones entre Estados Unidos y Cuba a principios del año, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, quien se reunió en privado con el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio en San Cristóbal en febrero, subrayó al medio emiratí The National News que su país estaba dispuesto a sostener conversaciones “cordiales”.

“Cuba no representa la más mínima amenaza a los intereses y la seguridad nacional de Estados Unidos… Seguimos ofreciendo esa relación civilizada, esa relación de respeto e igualdad”, expresó Rodríguez Castro en una entrevista publicada el jueves.

Sin tener cargo gubernamental en la isla, Rodríguez Castro —jefe de la custodia de su abuelo— se desempeñó como negociador en los últimos meses.

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Desde enero, Cuba se encuentra bajo un cerco energético y financiero de Estados Unidos que ha agravado la crisis que padece desde hace cinco años y que ha tenido un fuerte impacto en la vida diaria, con apagones de hasta 20 horas y limitaciones en los servicios de salud, el transporte, la industria y la educación.

1 / 23 | Los Castro en el tiempo: un recorrido visual por su liderazgo en Cuba. Raúl Modesto Castro Ruz nació en Birán, Holguín, el 3 de junio de 1931 y fue presidente del Consejo de Estado de Cuba y del Consejo de Ministros, y presidente de la República de Cuba desde el 24 de febrero de 2008 hasta el 18 de abril de 2018. - Ismael Francisco 1 / 23 Los Castro en el tiempo: un recorrido visual por su liderazgo en Cuba Raúl Modesto Castro Ruz nació en Birán, Holguín, el 3 de junio de 1931 y fue presidente del Consejo de Estado de Cuba y del Consejo de Ministros, y presidente de la República de Cuba desde el 24 de febrero de 2008 hasta el 18 de abril de 2018. Ismael Francisco Compartir

El presidente Donald Trump ha reconocido que su política de máxima presión busca un cambio de sistema político y económico en Cuba.

Aunque el mandatario cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez advirtió que la isla podría encarar aperturas económicas, no abandonará su modelo socialista.

Rodríguez Castro aseguró que para Cuba “es difícil sostener cualquier tipo de conversación, negociación, diálogo en un ambiente tan hostil”.

Plan aperturista requiere fin de sanciones

En tanto, expertos dijeron el viernes que las medidas de libre mercado aprobadas por el Parlamento cubano son positivas, aunque consideran que su implementación podría atravesar muchas dificultades y algunas requieren la eliminación de sanciones estadounidenses.

“Elementos que durante décadas fueron enumerados como pilares de la economía revolucionaria, como el monopolio estatal del comercio exterior y la centralización de las fuerzas productivas, han sido desmantelados”, dijo a The Associated Press el politólogo y abogado cubanoamericano Luis Carlos Battista.

La víspera la Asamblea Nacional del Poder Popular aprobó un paquete de 176 medidas que incluyen desde más espacio para las empresas privadas y la posibilidad de importar y exportar sin intermediación estatal hasta permisos para que cadenas de comida rápida se instalen en la isla.

1 / 12 | La Habana a oscuras: Cuba enfrenta otro apagón en medio de crisis energética. Un apagón afectó el lunes a los 11 millones de habitantes de Cuba. - Ernesto Mastrascusa 1 / 12 La Habana a oscuras: Cuba enfrenta otro apagón en medio de crisis energética Un apagón afectó el lunes a los 11 millones de habitantes de Cuba. Ernesto Mastrascusa Compartir

Sin embargo, Battista indicó que existen “numerosas dificultades” para su implementación, entre ellas la burocracia “lenta e ineficiente” y la desconfianza de los potenciales empresarios e inversores.

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Por su parte, el investigador asociado del Instituto Quincy en Washington, Lee Schlenker, sostuvo que “habrá que ver cómo se desarrollan realmente, cómo se implementan y aplican; si se politizarán, si se aplicarán de forma selectiva o si, verdaderamente, todos los actores económicos serán tratados bajo las mismas condiciones”.

Ambos resaltaron, además, que si no se levantan las sanciones impuestas por Washington a Cuba —como las que castigan financieramente a los socios del conglomerado estatal GAESA — muchas de las medidas serán inaplicables.

“Sólo tendrán un efecto real si se complementan con el levantamiento gradual de las prohibiciones y sanciones estadounidenses”, indicó Schlenker.

Paolo Spadoni, profesor asociado en el Departamento de Ciencias Sociales de Augusta University, en Georgia, advirtió que el éxito de la reforma dependerá de la agilidad para aplicarla por parte de las autoridades isleñas.

“Si los líderes cubanos tienen esperanza de sobrevivir a esta crisis sin precedentes y a la presión estadounidense tienen que moverse rápido con la implementación de la reforma y el logro de resultados tangibles”, comentó a AP.

Expectativas mixtas

Los cubanos recibieron con sensaciones ambiguas la reforma.

Para Adolfo Sánchez, un empleado de un negocio privado de 63 años, “creo que con esas medidas va a haber una mejoría... en este momento tan difícil que estamos viviendo”.