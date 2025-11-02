Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
2 de noviembre de 2025
82°ligeramente nublado
NoticiasMundo
Suscriptores
Se adhiere a los criterios de The Trust Project

Sismo de magnitud 6.3 sacude el norte de Afganistán

Fue sentido incluso en la capital, Kabul

2 de noviembre de 2025 - 5:58 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Imagen de uno de los últimos sismos ocurridos en el país, en esa ocasión, en septiembre de este año. (Hedayat Shah)
Por AFP
Agencia de noticias

Un terremoto de magnitud 6.3 sacudió el norte de Afganistán la noche del domingo, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), apenas dos meses después de un mortífero sismo en el este del país.

RELACIONADAS

El epicentro se localizó en Kholm, cerca de la ciudad de Mazar-e-Sharif, en la provincia de Balkh, y tuvo una profundidad de 10 kilómetros, según el USGS.

Las sacudidas se sintieron incluso en la capital, Kabul, según corresponsales de la AFP.

Miles de personas murieron tras un terremoto de magnitud 6.0.El epicentro del sismo, ocurrido a solo ocho kilómetros de profundidad, se ubicó a 27 km de Jalalabad, la capital de la provincial de Nangarhar, fronteriza con la provincia de Kunar, indicó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).Un helicóptero militar traslada a víctimas heridas.
1 / 22 | El terremoto más mortífero en la historia moderna de Afganistán: reportan sobre 2,000 muertes. Miles de personas murieron tras un terremoto de magnitud 6.0. - WAKIL KOHSAR

A finales de agosto, otro terremoto de magnitud 6 afectó las provincias orientales de Kunar, Laghman y Nangarhar, causando la muerte de más de 2,200 personas. Fue el sismo más letal de la historia reciente de Afganistán.

El país es golpeado con frecuencia por terremotos, especialmente en la cordillera del Hindu Kush, situada cerca de la unión de las placas tectónicas euroasiática e india.

Desde 1900, el noreste de Afganistán ha registrado 12 terremotos con magnitudes superiores a 7, según Brian Baptie, sismólogo del British Geological Survey.

Los talibanes, que retomaron el poder en 2021, ya han enfrentado varios terremotos, incluido el ocurrido en la región de Herat, fronteriza con Irán, en 2023, que dejó más de 1,500 muertos y destruyó más de 63,000 viviendas.

Tags
Breaking NewsAfganistánTerremotos
ACERCA DEL AUTOR
AFP
Agence France-Presse (AFP) es una de las principales agencias de noticias del mundo. Con sede en París y oficinas en más de 150 países, ofrece cobertura precisa, imparcial y en tiempo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 2 de noviembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: