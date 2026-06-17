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prima:“Vamos a dejar las excusas a un lado”: senadores exigen respuestas a la AAA tras graves fallas en el servicio de agua

Legisladores de distintas delegaciones coinciden en que el presidente ejecutivo Luis González Delgado deberá responder por la crisis actual y los problemas de antaño que han afectado a miles de puertorriqueños

17 de junio de 2026 - 11:10 PM

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El presidente de la AAA, Luis González Delgado, fue convocado por el Senado para rendir cuentas ante una Comisión Total Especial. (Carlos Rivera Giusti/Staff)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

Al comparecer este miércoles ante el Senado, el presidente ejecutivo de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), Luis González Delgado, deberá responder no solo sobre la actual crisis en el servicio, que dejó a decenas de miles de personas sin agua potable desde la semana pasada, sino también por los problemas que han enfrentado por años comunidades en distintos puntos del país, y las acciones que tomará para mejorar la situación.

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AAASenado de Puerto Ricoagua potable
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Richard I. Colón Badillo
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Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
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