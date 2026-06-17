Al comparecer este miércoles ante el Senado, el presidente ejecutivo de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), Luis González Delgado, deberá responder no solo sobre la actual crisis en el servicio, que dejó a decenas de miles de personas sin agua potable desde la semana pasada, sino también por los problemas que han enfrentado por años comunidades en distintos puntos del país, y las acciones que tomará para mejorar la situación.