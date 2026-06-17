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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.
“Vamos a dejar las excusas a un lado”: senadores exigen respuestas a la AAA tras graves fallas en el servicio de agua
Legisladores de distintas delegaciones coinciden en que el presidente ejecutivo Luis González Delgado deberá responder por la crisis actual y los problemas de antaño que han afectado a miles de puertorriqueños
17 de junio de 2026 - 11:10 PM