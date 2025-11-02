Opinión
2 de noviembre de 2025
Hospitalizan a dos oficiales de prisión en California tras supuesto ataque de un recluso

Las autoridades investigan el incidente como un intento de homicidio

2 de noviembre de 2025 - 5:13 PM

Cárcel estatal de California en Sacramento. (Rich Pedroncelli)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Folsom — Dos funcionarios de prisión de California fueron hospitalizados después de un presunto ataque por un hombre encarcelado, y las autoridades lo están investigando como un intento de homicidio, dijeron funcionarios el domingo.

El incidente ocurrió el sábado en la prisión estatal de California, Sacramento, mientras el sospechoso era escoltado desde su celda para permitir que el personal realizara una búsqueda, según el Departamento de Correcciones y Rehabilitación.

‘El personal usó fuerza física y agentes químicos para sofocar rápidamente el ataque, y se encontró un arma improvisada en la escena’, dijo el departamento de correcciones en un comunicado.

Los oficiales fueron transportados en condición estable, según el comunicado.

El sospechoso, un hombre de 48 años, fue colocado en una vivienda restringida durante la investigación, dijeron funcionarios. Llegó a las instalaciones en 2011 para cumplir una sentencia de 17 años por cargos que incluyen lesiones corporales a su cónyuge. En 2022, recibió cuatro años adicionales por posesión/fabricación de un arma mortal.

El caso será remitido a la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Sacramento para un posible enjuiciamiento por delitos graves.

La prisión al noreste de la capital del estado alberga a más de 2,200 personas encarceladas de mediana, máxima y alta seguridad.

ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
