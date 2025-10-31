Hombre de Carolina del Sur elige morir fusilado pese a dudas sobre la última ejecución

Columbia — Un hombre en el corredor de la muerte en Carolina del Sur que se burló de los investigadores con mensajes escritos con la sangre de una víctima eligió el viernes morir fusilado.

Stephen Bryant, de 44 años, será el tercer hombre este año en morir por el método de ejecución más nuevo de Carolina del Sur. Su ejecución está programada para el 14 de noviembre.

Bryant será ejecutado por matar a un hombre en su casa. Los investigadores dijeron que le quemó los ojos a Willard “TJ” Tietjen con cigarrillos después de dispararle y pintar “catch me if u can” (atrápame si puedes) en la pared con la sangre de la víctima.

Los fiscales dijeron que también disparó y mató a otros dos hombres a los que les daba aventones mientras se aliviaban al costado de la carretera durante algunas semanas que aterrorizaron el condado de Sumter en octubre de 2004.

Es probable que haya una pelea judicial después de las objeciones a la última muerte por fusilamiento

La decisión de Bryant de morir baleado por tres voluntarios desde 4.6 metros (15 pies) de distancia significa que probablemente habrá una pelea judicial sobre la ejecución en las próximas dos semanas.

Los abogados del segundo y más reciente hombre muerto a tiros dijeron que los tiradores casi fallaron al corazón de Mikal Mahdi. Sugirieron que Mahdi sintió un dolor agonizante durante tres o cuatro veces más de lo que los expertos dicen que habría sentido si su corazón hubiera sido alcanzado directamente. Publicaron fotos de la autopsia y cuestionaron por qué solo parecían haber dos heridas de bala cuando dispararon tres personas.

Los testigos informaron varios gemidos y quejidos de Mahdi que no ocurrieron durante la primera ejecución por fusilamiento de Brad Sigmon. Mahdi también tardó más, unos 80 segundos, en dar su último aliento.

Funcionarios de prisiones dijeron que la ejecución se desarrolló según lo planeado y que los tiradores solo tienen que alcanzar el corazón, no destruirlo. Dijeron que cuando los voluntarios practican su puntería, dos balas a menudo entran en el mismo lugar del cuerpo.

Expertos contratados por los abogados de Mahdi que revisaron la autopsia dijeron que el agujero de bala en su cuerpo no era lo suficientemente irregular como para haber sido hecho por dos balas.

El pelotón de fusilamiento es una nueva adición a los métodos de ejecución de Carolina del Sur

Carolina del Sur agregó el pelotón de fusilamiento durante una pausa de 13 años en las ejecuciones, en parte porque el estado no podía obtener los medicamentos necesarios para las inyecciones letales.

Desde 1977, solo otros tres prisioneros en Estados Unidos han sido ejecutados por fusilamiento. Todos estaban en Utah, el más reciente Ronnie Lee Gardner en 2010.

La ejecución de Bryant será la octava en Carolina del Sur desde que se reiniciaron las ejecuciones en septiembre de 2024. Todos los demás han elegido la ejecución por inyección letal. El estado también tiene una silla eléctrica.

Los investigadores dicen que Tietjen aterrorizó el condado de Sumter en 2004

Bryant admitió haber matado a Willard “TJ” Tietjen después de detenerse en su apartada casa en la zona rural del condado de Sumter y decir que tenía problemas con el auto.

Tietjen recibió varios disparos. Se encendieron velas alrededor de su cuerpo. Alguien tomó un agarrador de ollas hecho por su hija cuando era niña, sumergió la esquina en sangre y escribió “víctima 4 en 2 semanas. Atrápame si puedes” en la pared, dijeron las autoridades.

La hija de Tietjen lo llamó varias veces, preocupándose cada vez más cuando no respondió. En la sexta llamada, testificó que una voz extraña respondió y dijo que había matado a Tietjen.

Los fiscales dijeron que Bryant también mató a dos hombres, uno antes y otro después de Tietjen. Les dio aventones a los hombres y cuando salieron a orinar al costado de caminos rurales y solitarios, les disparó por la espalda.

Los abogados de Bryant dijeron que estaba preocupado en los meses previos al asesinato, rogándole a un agente de libertad condicional y a su tía que lo ayudaran porque no podía dejar de pensar en haber sido abusado sexualmente por cuatro familiares varones cuando era niño.

Bryant trató de ayudarse a sí mismo a través del dolor usando metanfetamina y fumando porros rociados con insecticida, dijeron sus abogados defensores.

Un total de 41 hombres han muerto por ejecución ordenada por la corte en Estados Unidos este año, y al menos 18 más están programados para ser ejecutados durante el resto de 2025 y el próximo año.