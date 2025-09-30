Opinión
30 de septiembre de 2025
Condenan a pena de muerte a expresidente de la República Democrática de Congo

Joseph Kabila fue acusado de traición, participación en un movimiento de insurrección, conspiración y apoyo al terrorismo

30 de septiembre de 2025 - 1:29 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Juicio a Kabila: Testimonio clave en RD Congo. (Samy Ntumba Shambuyi)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Kinsasa — Un tribunal militar en Congo condenó el martes al expresidente Joseph Kabila por traición y otros cargos y lo sentenció a muerte.

Kabila, quien ha estado en juicio en ausencia desde julio y cuyo paradero se desconoce, fue acusado de traición, participación en un movimiento de insurrección, conspiración y apoyo al terrorismo. El fiscal pidió la pena de muerte.

El gobierno dijo que Kabila había colaborado con Ruanda y el grupo rebelde M23 que tomó ciudades clave en el este del Congo en enero en un ataque relámpago y desde entonces ha ocupado las ciudades. Kabila ha negado las acusaciones.

En mayo, el Senado del país votó para revocar su inmunidad contra el enjuiciamiento, una medida que Kabila denunció en ese momento como dictatorial.

Kabila había vivido fuera del Congo en un exilio autoimpuesto, pero regresó en abril a Goma, una de las ciudades controladas por el grupo rebelde. No se sabe si se quedó allí, y se desconoce su ubicación actual.

