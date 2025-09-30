Condenan a pena de muerte a expresidente de la República Democrática de Congo

Kinsasa — Un tribunal militar en Congo condenó el martes al expresidente Joseph Kabila por traición y otros cargos y lo sentenció a muerte.

Kabila, quien ha estado en juicio en ausencia desde julio y cuyo paradero se desconoce, fue acusado de traición, participación en un movimiento de insurrección, conspiración y apoyo al terrorismo. El fiscal pidió la pena de muerte.

El gobierno dijo que Kabila había colaborado con Ruanda y el grupo rebelde M23 que tomó ciudades clave en el este del Congo en enero en un ataque relámpago y desde entonces ha ocupado las ciudades. Kabila ha negado las acusaciones.

En mayo, el Senado del país votó para revocar su inmunidad contra el enjuiciamiento, una medida que Kabila denunció en ese momento como dictatorial.