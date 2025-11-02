Opinión
2 de noviembre de 2025
87°bruma
Persisten las demoras de vuelos por la escasez de controladores aéreos debido al cierre del gobierno

El aeropuerto de Newark en Nueva Jersey experimenta retrasos de dos a tres horas

2 de noviembre de 2025 - 2:47 PM

Torre de control en aeropuerto de Dallas-Fort Worth. (Tony Gutierrez)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Washington — Las demoras de vuelos continuaron el domingo en los aeropuertos de Estados Unidos en medio de la escasez de controladores de tráfico aéreo a medida que el cierre del gobierno entró en su segundo mes, y el aeropuerto de Newark en Nueva Jersey experimentó demoras de dos a tres horas.

La oficina de Gestión de Emergencias de la Ciudad de Nueva York dijo en X que los retrasos de Newark a menudo se extienden a los otros aeropuertos de la región.

Los viajeros que vuelen hacia, desde o a través de Nueva York ‘deben esperar cambios de horario, retenciones de puerta y conexiones perdidas. Cualquiera que vuele hoy debe verificar el estado del vuelo antes de dirigirse al aeropuerto y esperar esperas más largas’, agregó la publicación en las redes sociales.

El Aeropuerto Intercontinental George Bush en Houston, el Aeropuerto Internacional Dallas Fort Worth y Chicago O’Hare también estaban experimentando docenas de retrasos y una o dos cancelaciones, junto con los principales aeropuertos en San Francisco, Los Ángeles, Denver y Miami, según FlightAware.

El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, ha estado advirtiendo que los viajeros comenzarán a ver más interrupciones de vuelos cuanto más tiempo pasen los controladores sin recibir un cheque de pago.

‘Trabajamos horas extras para asegurarnos de que el sistema sea seguro. Y ralentizaremos el tráfico, verán retrasos, tendremos vuelos cancelados para asegurarnos de que el sistema sea seguro’, dijo Duffy el domingo en ‘Face the Nation with Margaret Brennan’ de CBS.

También dijo que no planea despedir a los controladores de tráfico aéreo que no se presenten a trabajar.

‘De nuevo, cuando están tomando decisiones para alimentar a sus familias, no voy a despedir a los controladores de tráfico aéreo’, dijo Duffy. ‘Necesitan apoyo, necesitan dinero, necesitan un cheque de pago. No necesitan ser despedidos’.

A principios de octubre, Duffy había advertido a los controladores de tráfico aéreo que se habían reportado enfermos en lugar de trabajar sin un cheque de pago durante el cierre corrían el riesgo de ser despedidos. Incluso un pequeño número de controladores que no se presentan a trabajar está causando problemas porque la FAA tiene una escasez crítica de ellos.

La Administración Federal de Aviación dijo el viernes en X que casi 13,000 controladores de tráfico aéreo han estado trabajando sin paga durante semanas.

La escasez de personal puede ocurrir tanto en los centros de control regionales que administran múltiples aeropuertos como en las torres de aeropuertos individuales, pero no siempre conducen a interrupciones de vuelos. Según la firma de análisis de aviación Cirium, los datos de vuelos mostraron un sólido desempeño a tiempo en la mayoría de los principales aeropuertos de Estados Unidos durante el mes de octubre a pesar de los problemas de personal aislados durante todo el mes.

Antes del cierre, la FAA ya estaba lidiando con una escasez de larga data de aproximadamente 3,000 controladores de tráfico aéreo.

