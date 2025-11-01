Opinión
1 de noviembre de 2025
75°tormenta
Donald Trump recibirá a Ahmad al-Aharaa en la Casa Blanca

Sería la primera visita de un presidente sirio a la mansión ejecutiva de Estados Unidos

1 de noviembre de 2025 - 6:42 PM

Trump habla con la prensa antes de viajar a Florida. (Manuel Balce Ceneta)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Washington — El presidente Donald Trump recibirá a Ahmad al-Sharaa para conversaciones, en la que sería la primera visita de un presidente sirio a la Casa Blanca, según informó el sábado un funcionario de la administración.

El funcionario, que no estaba autorizado a comentar públicamente sobre el compromiso aún por anunciarse formalmente, dijo que se espera que la reunión tenga lugar el 10 de noviembre.

Trump se reunió con al-Sharaa en Arabia Saudita en mayo, en lo que fue el primer encuentro entre los líderes de las dos naciones en 25 años y que podría servir como un punto de inflexión para Siria mientras lucha por salir de décadas de aislamiento internacional.

La reunión, al margen del encuentro de Donald Trump con los líderes del Consejo de Cooperación del Golfo, marcó un importante giro de los acontecimientos para una Siria que todavía se está adaptando a la vida después de más de 50 años de gobierno con mano de hierro de la familia Assad.

Al-Sharaa alguna vez tuvo una recompensa de $10 millones por su cabeza.

Bajo el nombre de guerra de Abu Mohammed al-Golani, al-Sharaa tenía vínculos con al-Qaeda y se unió a los insurgentes que luchaban contra las fuerzas de Estados Unidos en Irak antes de entrar en la guerra siria. Incluso fue encarcelado allí por las tropas de Estados Unidos durante varios años.

