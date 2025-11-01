Donald Trump recibirá a Ahmad al-Aharaa en la Casa Blanca

Washington — El presidente Donald Trump recibirá a Ahmad al-Sharaa para conversaciones, en la que sería la primera visita de un presidente sirio a la Casa Blanca, según informó el sábado un funcionario de la administración.

El funcionario, que no estaba autorizado a comentar públicamente sobre el compromiso aún por anunciarse formalmente, dijo que se espera que la reunión tenga lugar el 10 de noviembre.

Trump se reunió con al-Sharaa en Arabia Saudita en mayo, en lo que fue el primer encuentro entre los líderes de las dos naciones en 25 años y que podría servir como un punto de inflexión para Siria mientras lucha por salir de décadas de aislamiento internacional.

La reunión, al margen del encuentro de Donald Trump con los líderes del Consejo de Cooperación del Golfo, marcó un importante giro de los acontecimientos para una Siria que todavía se está adaptando a la vida después de más de 50 años de gobierno con mano de hierro de la familia Assad.

Al-Sharaa alguna vez tuvo una recompensa de $10 millones por su cabeza.