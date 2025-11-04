Opinión
4 de noviembre de 2025
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Muere el trabajador que quedó atrapado tras el derrumbe de una torre medieval en Roma

“Mis pensamientos están con la víctima”, declaró el alcalde Roberto Gualtieri

4 de noviembre de 2025 - 8:26 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Una parte de la Torre dei Conti, una histórica construcción medieval situada en el centro de Roma, cerca de los Foros Imperiales, se derrumbó este lunes mientras se realizaban trabajos de restauración, lo que obligó a los bomberos a rescatar a cinco operarios, uno de ellos en estado grave. (Agencia EFE)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Roma - El trabajador que quedó atrapado tras el derrumbe parcial de la Torre dei Conti, un edificio medieval situado en el centro de Roma, falleció anoche poco después de haber llegado al hospital después de haber sido rescatado tras pasar 11 horas bajo los escombros.

Octav Stroici, rumano de 66 años, fue rescatado con vida a las 22:36, y se le practicó reanimación en varias ocasiones e ingresó vivo en la unidad de cuidados intensivos del hospital Umberto I donde finalmente falleció.

“Mis pensamientos están con la víctima y su familia, sus compañeros y todos sus seres queridos”, declaró el alcalde de Roma, Roberto Gualtieri.

La primera ministra Giorgia Meloni expresó también en redes sociales sus condolencias: “Acompañamos en el sentimiento a su familia y a sus compañeros en este momento de indescriptible sufrimiento”.

El trabajador fue rescatado después de once horas de delicadas operaciones ante el riesgo de un nuevo derrumbe de la torre, donde se estaban realizándose tareas de restauración.

El primero de los derrumbes ocurrido alrededor de las 11:20 hora local (10:20 GMT) y dejó a cinco obreros atrapados, de los que cuatro fueron rescatados rápidamente por los bomberos, mientras que Stroici quedó sepultado bajo los escombros.

Durante las labores de rescate, aproximadamente una hora y media después del primer incidente, se produjo un segundo derrumbe que complicó los trabajos, aunque ningún bombero resultó herido.

La Torre dei Conti, situada frente a los Foros Imperiales, es un destacado ejemplo de las casas-torre medievales de Roma, construidas como residencias fortificadas para familias nobles y autoridades eclesiásticas.

Desde 2006, la torre no había sido utilizada ni mantenida, lo que llevó a su degradación interior y exterior, motivo por el cual el Ayuntamiento de Roma y la Superintendencia impulsaron un proyecto de recuperación estructural y restauración.

En concreto, según la página web del Consistorio, los trabajos estaban enfocados a “la seguridad y la salvaguardia de la torre y de su parte subterránea”.

La Fiscalía de Roma ha abierto una causa por homicidio involuntario y lesiones personales, y ha ordenado el acordonamiento de la zona.

Mientras que desde la Superintendencia del Patrimonio Cultural de Roma aseguraron en un comunicado que antes de iniciar las obras, se llevaron a cabo estudios estructurales, ensayos de carga y extracciones de testigos para verificar la integridad estática de la estructura, lo que confirmó las condiciones de seguridad necesarias para proceder con los trabajos en las plantas.

ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
