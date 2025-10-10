Opinión
10 de octubre de 2025
Abren al público por primera vez el pasaje secreto del emperador Cómodo al Coliseo de Roma

Es el líder popularizado en la película de Ridley Scott “Gladiator”

10 de octubre de 2025 - 10:17 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Arqueólogos del Parque Arqueológico del Coliseo explicaron que los emperadores romanos usaban el pasaje para entrar a la arena protegidos y sin ser vistos, llegando directamente a su palco de honor con vista a los espectáculos. (Andrew Medichini)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Por primera vez en casi 2,000 años, los visitantes del mundialmente famoso Coliseo de Roma tendrán la oportunidad de caminar a través de un pasaje imperial oculto por el que los emperadores romanos ingresaban al antiguo anfiteatro sin ser vistos.

El corredor que alguna vez fue secreto —llamado el “Pasaje de Cómodo” por el emperador romano que la película “Gladiador” de Ridley Scott convirtió en ícono pop— se abrirá al público el 27 de octubre, un hito extraordinario en la preservación y acceso arqueológico.

Arqueólogos del Parque Arqueológico del Coliseo explicaron que los emperadores romanos usaban el pasaje para entrar a la arena protegidos y sin ser vistos, llegando directamente a su palco de honor con vista a los espectáculos.

El pasaje fue nombrado en honor al emperador Cómodo —quien gobernó de 180 a 192 d.C.— cuando fue descubierto inicialmente en la década de 1810. Se sabe que a Cómodo le apasionaban los combates de gladiadores, y la historia relata que, mientras pasaba por el túnel, alguien intentó asesinarlo, pero sin éxito.

En la entrada del pasaje, los arqueólogos descubrieron restos de elementos decorativos relacionados directamente con los espectáculos de la arena, incluidas representaciones de cacerías de jabalíes, peleas de osos y actuaciones acrobáticas. Estos elementos artísticos proporcionaban un preludio adecuado a los brutales entretenimientos que aguardaban más allá, señalaron.

El corredor tiene forma de “S” y continúa afuera de la arena del Coliseo, pero aún se desconoce dónde concluye.

“Ahora los visitantes pueden tener una idea de cómo era ser un emperador que ingresaba a la arena”, dijo Barbara Nazzaro, la arquitecta que supervisó las obras de restauración. “Con un poco de esfuerzo de imaginación y la ayuda de una reconstrucción virtual, pueden apreciar las decoraciones, estucos, frescos y mármoles que cubrían las paredes”.

El proyecto —completado entre octubre de 2024 y septiembre de 2025— incluyó conservación estructural, restauración de estucos y yesos decorativos, y la instalación de una nueva pasarela.

Un nuevo sistema de iluminación recrea la luz natural que solía filtrarse a través de pequeñas aberturas en las bóvedas, y una reconstrucción digital ayuda a los visitantes a visualizar la apariencia original del pasaje.

Un segundo proyecto de restauración, que se prevé comience en 2026, involucrará la sección del túnel que se extiende más allá del perímetro del Coliseo.

