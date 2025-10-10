Venezuela solicita reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU

El gobierno de Venezuela solicitó el jueves una sesión de emergencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para discutir las acciones militares de Estados Unidos frente a la costa del país sudamericano en las últimas semanas.

Venezuela presentó la solicitud en una carta dirigida al embajador de Rusia ante Naciones Unidas y presidente del consejo, Vassily Nebenzia, en la que acusó al gobierno estadounidense de tratar de derrocar al mandatario venezolano Nicolás Maduro, y de amenazar “la paz, la seguridad y la estabilidad regionales e internacionales”.

El gobierno de Maduro también expresó su expectativa de un “ataque armado” contra Venezuela en “muy corto plazo”.

1 / 19 | ¿Cómo iniciaron las recientes tensiones entre Estados Unidos y Venezuela?. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros tiene un largo historial de tensiones con Estados Unidos que se han elevado aún más en las últimas semanas luego que el presidente Donald Trump ordenó el despliegue de búques de guerra en las aguas cercanas de ese país para, presuntamente, detener el narcotráfico. - The Associated Press 1 / 19 ¿Cómo iniciaron las recientes tensiones entre Estados Unidos y Venezuela? El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros tiene un largo historial de tensiones con Estados Unidos que se han elevado aún más en las últimas semanas luego que el presidente Donald Trump ordenó el despliegue de búques de guerra en las aguas cercanas de ese país para, presuntamente, detener el narcotráfico. The Associated Press Compartir

La solicitud se produjo un día después de que el Congreso de Estados Unidos votó en contra de una iniciativa que habría limitado la capacidad del presidente Donald Trump para usar fuerza militar letal contra narcotraficantes. Hasta el momento, el ejército estadounidense ha llevado a cabo cuatro ataques en aguas del Caribe desde que incrementó su presencia marítima para lo que Trump ha declarado como un “conflicto armado” con los cárteles del narcotráfico.

PUBLICIDAD

Sin embargo, el gobierno de Maduro sostiene que la Casa Blanca utiliza al narcotráfico como una excusa para la operación.

“El fin ulterior sigue siendo el mismo que ha marcado el accionar de los Estados Unidos de América a Venezuela desde hace más de 26 años: avanzar sus políticas de ‘cambio de régimen’ con el fin de hacerse del control de los vastos recursos naturales que se encuentran en territorio venezolano”, señaló Samuel Moncada, embajador de Venezuela ante la ONU, en su misiva.

La solicitud de Venezuela no menciona a las 21 personas que han muerto en los cuatro ataques contra embarcaciones que, según Estados Unidos, transportaban drogas. El gobierno de Trump afirma que tres de esos barcos zarparon desde Venezuela.