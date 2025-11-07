Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
7 de noviembre de 2025
87°nubes dispersas
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

El jefe del Comando Sur de Estados Unidos visita Guyana, vecino de Venezuela

Alvin Holsey se reunirá con altos mandos para dialogar sobre “la larga alianza de defensa”

7 de noviembre de 2025 - 12:33 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El presidente de Paraguay, Santiago Peña, reconoce al almirante de la Marina Alvin Holsey, comandante del Comando Sur de Estados Unidos. (foto de archivo) (Jorge Saenz)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El jefe del Comando Sur de Estados Unidos, el almirante Alvin Holsey, llegó este viernes a Guyana para “promover la seguridad y la estabilidad regional”, coincidiendo con el gran despliegue militar estadounidense en el Caribe por su crisis con Venezuela.

RELACIONADAS

Según el comunicado de la Embajada estadounidense en Georgetown, Holsey se reunirá con altos mandos para dialogar sobre “la larga alianza de defensa” entre su país y Guyana, que comparte frontera con Venezuela.

También para reafirmar “el apoyo estadounidense a la integridad territorial de Guyana y colaborar para promover la seguridad y la estabilidad regional”.

Holsey, a cargo de las operaciones militares en el Caribe cerca de Venezuela, mantendrá encuentros con el primer ministro, Mark Phillips; el Jefe del Estado Mayor de la Defensa, Omar Khan; y altos mandos de la Fuerza de Defensa de Guyana y la Guardia Costera.

“Estados Unidos sigue siendo un socio firme en la promoción de una Guyana segura, próspera y soberana, y en el avance de los objetivos comunes de paz y estabilidad en todo el Caribe y Sudamérica”, declaró la nota de la Embajada de Estados Unidos.

Guyana mantiene una disputa de larga data con Venezuela por la región fronteriza del Esequibo, rica en petróleo, que administra Georgetown y Caracas reclama como parte de su territorio.

El viaje de Holsey se produce después de que se supiera que planea retirarse a finales de 2025 tras 37 años de servicio, según informó a mediados del pasado octubre el secretario de Guerra, Pete Hegseth.

El anuncio de la jubilación de Holsey se dio pocos días después de que el presidente, Donald Trump, anunciara el quinto ataque letal contra un supuesto barco del narcotráfico frente a las costas de Venezuela y 24 horas después de confirmar que autorizó a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) realizar operativos en el país suramericano.

A mediados de octubre, el jefe del Comando Sur también viajó a Granada, donde Washington quiere instalar un radar militar, y a Antigua y Barbuda.

Mientras Granada todavía evalúa la solicitud de Washington, el primer ministro de Antigua y Barbuda, Gaston Browne, afirmó que “no tiene ningún interés en albergar activos militares de ningún país”.

Tags
Breaking NewsEstados UnidosEjército de Estados Unidos VenezuelaGuyana
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 7 de noviembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: