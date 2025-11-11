Opinión
Un dron sobrevuela ilegalmente una planta de explosivos militares al suroeste de Francia

Las autoridades están trabajando para determinar la autoría de los hechos

11 de noviembre de 2025 - 1:00 PM

El dron tenía una envergadura de unos 40 centímetros. (Christophe Ena)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

París - Un dron de origen no identificado sobrevoló ilegalmente el lunes una planta estratégica de explosivos de la empresa Eurenco en la ciudad francesa de Bergerac (suroeste), informó este martes la Prefectura (delegación del Gobierno), que anunció que se está trabajando para determinar la autoría de los hechos.

En un comunicado, la Prefectura indicó que “los servicios policiales, inmediatamente alertados, organizaron búsquedas para encontrar al telepiloto, que se han demostrado infructuosas”.

Según la emisora ICI Périgord, el dron tenía una envergadura de unos 40 centímetros y sobrevoló dos edificios del complejo industrial hacia las 19.00 locales (18.00 GMT) con varias idas y venidas antes de desaparecer.

Eurenco, que es una empresa de titularidad estatal, tiene intención de formalizar una denuncia el miércoles.

En Bergerac fabrica propulsores de obuses, también llamados ‘cargas modulares’, que son los que permiten enviarlos a la distancia programada.

Este es uno más de los sobrevuelos de drones en infraestructuras o instalaciones estratégicas que se han sucedido en las últimas semanas en diferentes países europeos y que en algunos casos han obligado a suspender las operaciones en aeropuertos como el de Bruselas.

ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
